Yaz saati uygulaması nedeniyle Türk takımlarının maç saatleri değişti

Cumhurbaşkanlığı kararı ile yaz saati uygulamasının resmileşmesi, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımların taraftarlarını vuracak. Kalıcı hale getirilen ileri saat uygulaması nedeniyle saatlerin geri alınmayacağı Türkiye’deki taraftarlar, neredeyse gece yarısı başlayacak maçları izlemek için uykusuz kalacak. Takımlarının Avrupa maçlarını takip etmek isteyen Türkiye’deki taraftarlar, gece biri bulan saatlerde bitecek maçlar izleyecek.

28 Ekim 2018'ten itibaren G.Saray'ın sahne aldığı Şampiyonlar Ligi'nde de saat 19.55'te başlayan maçlar 20.55, 22.00'de başlayan maçlar ise 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de saatler aynı şekilde güncellenecek.

Beşiktaş ve F.Bahçe'nin iki deplasman maçı TSİ 23.00'te başlayacak

29 Kasım'daki Sarpsborg-Beşiktaş ve 13 Aralık'taki Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadeleleri saat 23.00'te oynanacak.(Skorer)

