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Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan boksörler, Erzurum'da coşkuyla karşılandı

25.05.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan boksörler, Erzurum'da coşkuyla karşılandı

Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli boksörler, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın Normandiya bölgesinde yapılan Okul Sporları Yaz Spor Oyunları'nda Türkiye'yi boks branşında Erzurumlu dört boksör temsil etti.

Enes Kanar'ın 63,5 kilo, Selahattin Çinibulak'ın 51 kilo, İrfan Uğurlu'nun 71 kilo ve Muhammet Furkan Karadağ'ın 75 kiloda ringe çıktığı müsabakalarda, Çinibulak ile Karadağ bronz madalya kazandı.

Boks Milli Takım Başantrenörü Muhsin Köylü nezaretinde müsabakalara katılan boksörler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama organizasyonu düzenlendi.

Milli boksörleri havalimanında, GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, antrenörler Mustafa Kalkan ve Atilla Osmanoğulları ile Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı karşıladı.

GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Çelebi, bronz madalya kazanan Çinibulak ile Karadağ'ı tebrik etti.

Kanar ve Uğurlu'yu da mücadelelerinden dolayı tebrik eden Çelebi, "İnanıyorum ki bundan sonra altın madalyalarla ülkemize döneceksiniz." ifadesini kullandı.

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