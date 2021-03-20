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Yaz tatilinden sıkılan Şevval Şahin Erciyes'e gitti!

20.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir süredir Bali’de tatil yapan model Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Yaz tatilinden sıkılan çift, soluğu Erciyes'te aldı.

Yaz tatilinden sıkılan Şevval Şahin Erciyes'e gitti!

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yazı Türkiye'de geçiren Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve koronavirüse rağmen katıldığı partilerle tepki alınca Londra'ya gitmiş; buradan bir hafta sonra da Maimi'ye ve Endonezya'ya geçmişti.

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Aylarca Endonezya’nın Bali adasında denizin güneşin tadını çıkaran ikili kısa süre önce İstanbul’a döndü.

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2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, Sevgililer şimdi de kayağa gitti. Çift, Kayseri Erciyes’in yolunu tuttu.
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"BİKİNİ GİYERKEN BUNU HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “10 gün önce bikini giyerken, bunu hiç düşünmemiştim” dedi.

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Şevval Şahin
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