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Yaz turizmini bereketli geçiren Çeşme, kışın da termal turizmle dolacak

16.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: - "Termal otellerin kışın kapatmak gibi bir niyeti yok çünkü dolular. Hafta sonu bütün oteller yüzde 100 doluluk yaşıyor" - Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge: - "Termal su kalitemiz dünya çapında. Büyük otellerimizin tamamında termal havuzlarımız var. Buna talep çok fazla. Tüm göstergeler bizim 2022 sezonuna çok iyi başlayacağımızı gösteriyor"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yaz döneminde bereketli bir turizm sezonu geçiren İzmir'in Çeşme ilçesinde, havaların serinlemesiyle termal tesislere ilgi arttı.

Türkiye'nin önemli turizmi merkezlerinden Çeşme'de, yüzleri güldüren yaz sezonunun ardından otellerdeki doluluk devam ediyor.

Yazın mavi ve turkuaz denizi, altın kumlu plajları ve rüzgarıyla tatilcileri cezbeden Çeşme'de, kış aylarında hizmet vermeye devam edecek yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasiteli 10 otel, termal tatilcileri ağırlayacak.

Denizden kaynayan suyuyla diğer termal kaynaklara göre daha zengin mineralli suyu bünyesinde barındıran tesislerdeki kaplıca ve SPA'lar, tatilciler için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, ilçenin cumhuriyet tarihinin en kalabalık yazını 2021'de yaşadığını söyledi.

Bu kalabalığın sonbaharda da devam ettiğini aktaran Oran, "Sistemde ilçenin nüfusu 46 bin 375 kişi. Ancak geçen kışı salgın etkileri nedeniyle yaklaşık 250 bin kişiyle geçirdik. Yazın da bazı hafta sonları 1 milyonun üzerinde misafir ağırladık. Bu kış ise nüfusumuzun yine 150 binin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İngiltere'nin kapılarını açmasıyla son günlerde ilçeye bu ülkeden çok yoğun talep olduğunu vurgulayan Oran, "Çeşme'nin sadece 'yazın gidilir' algısını yıkıp 12 ay turizm diye yola çıktık. Termal otellerin kışın kapatmak gibi bir niyeti yok çünkü dolular. Hafta sonu bütün oteller yüzde 100 doluluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

- "Otellerimiz geçen yıl gibi kapatmayı düşünmüyor"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de yaz sezonunun uzadığını, eylülü yüzde 90'ın üzerinde dolulukla kapattıklarını belirterek, "Ekimin ortasındayız, doluluk yüzde 50 gidiyor, ay sonuna doğru daha da yukarı çıkacaktır." dedi.

Yazın ilçeye yerli turistin geldiğine değinen Belge, kışın ise yabancı misafirlerin daha çok ilgi gösterdiğine işaret etti.

Almanya, Hollanda ve İngiltere'den misafirleri ağırladıklarını anlatan Belge, "Bu yıl otellerimiz kapatmayı düşünmüyor. Sadece tadilat için kapatacak bir iki otel var. Hatta bu kış, 12 ay açık kalacak butik otel sayımız da arttı." bilgisini paylaştı.

Kasım ayının da kongre turizmiyle hareketli geçmesini beklediklerini ifade eden Belge, "Kongre ve toplantı rezervasyonları hareketli. Termal su kalitemizin dünya çapında olması rezervasyon tercihinde etkili oluyor. Büyük otellerimizin tamamında termal havuzlarımız var. Tüm göstergeler bizim 2022 sezonuna çok iyi başlayacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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