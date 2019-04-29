YEMEK

Yaza dal gibi girmek isteyenler için: 2 malzemeyle tüm yağlarınızdan kurtulun!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

Sizi yaza hazırlayacak en doğru karışımı veriyoruz! İşte vücudunuzdaki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacak forma sokacak en doğal karışım!

Yaza dal gibi girmek isteyenler için: 2 malzemeyle tüm yağlarınızdan kurtulun!

Vücudunuzdaki tüm yağlardan kurtulmak için bu mükemmel içeceği şiddetle tavsiye ediyoruz.

Tüm ihtiyacınız olan:

1 kg limon
400 gr kereviz

Nasıl hazırlanıyor?

Öncelikle 400 gr kerevizin kökünü rendeleyip 2 litre suyun içine koyun. Ardından 1 limonu rendeleyip suya ilave edin ve karışımı 20 dakika kadar pişirip ardından 5-6 saat soğumaya bırakın. 1 kg limonu sıkıp suyunu karışıma ilave edin. Ardından karışımı süzerek cam şişelere oldurun.

Bu harika içeceği günde üç defa yemeklerden önce yarım su bardağı (100 ml) tüketin. Karışım çok sert gelirse su ile sulandırabilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edin.

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