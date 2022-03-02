YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı

Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı

02.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı

İSTANBUL (AA) - Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Sergi kapsamında şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu'nun "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi" başlıklı bir konferansı çevrim içi olarak düzenlendi.

Konferansta, Ayvazoğlu, Osmanlı hanedanında kendisinden öncekilere göre iyi yetişmiş, döneminin edebi hareketlerini yakından takip ederek desteklediği için sanat dünyasında geniş bir çevreye ve konuma sahip Abdülmecid Efendi'nin edebiyat, dönemin aydınları ve sanatçılarıyla kurduğu yakın dostlukları anlattı.

Abdülmecid Efendi'nin o dönemde bir sanat hamisi olduğunu, sanatkarları koruduğunu ve teşkilatlanmalarına destek verdiğini belirten Beşir Ayvazoğlu, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin şeref başkanı seçildiği bilgisini verdi.

Ayvazoğlu ayrıca, Abdülmecid Efendi'nin edebiyata olan merakı, şiire olan ilgisi, kütüphanesinde bulunan eserler, dönemin edebiyatçılarıyla olan ilişkileri ve bu isimlerin onun üzerine yazdıklarını değerlendirdi.

Konferansın odaklandığı konular arasında Abdülmecid Efendi'nin yaptığı portrelerin yanı sıra Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Sis" adlı şiirine ithafen aynı isimle yaptığı tablo ve Mekteb-i Sultani'de oğlunun hocası da olan Tevfik Fikret yer aldı.

- Sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak

"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi, SSM'nin koleksiyonu, 14'ü resmi kurum koleksiyonu, 17'si aile koleksiyonu, özel müze ve galeri koleksiyonlarından eserlerle birlikte hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa'nın Nice şehrindeki Musee Massena Koleksiyonu'ndan 1926 tarihli bir otoportre ile Rochefort’taki Pierre Loti Müze Evi’nden gelen ve Abdülmecid Efendi'nin Loti'ye hediye ettiği orijinal çerçeveli 2 resimle beraber 60 tablo ve 300'ü aşkın belgeden oluşuyor.

Sabancı Holding'in desteğiyle hazırlanan sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi kapsamında her salı düzenlenen etkinliklere, SSM'nin web sayfasından, gerçekleştirilen etkinliklere ise SSM'nin YouTube kanalından erişilebilir.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Ukrayna için gönderdiği yardım paketine not yazan gence tebrik mesajları geliyorUkrayna için gönderdiği yardım paketine not yazan gence tebrik mesajları geliyor
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındıMersin merkezli FETÖ operasyonunda Tokat'ta bir astsubay gözaltına alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Mart Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:21
İkindi
16:29
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

Canlı yayını siren sesleri böldü! Stüdyodakiler buz kesti

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Seksi pozlarını satıyor! İtirafı gündem yarattı

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.