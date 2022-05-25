İSTANBUL (AA) - Arapça-Türkçe sözlüğüne katkılarıyla bilinen ve 90 yaşında vefat eden filolog yazar Mustafa Seçkin son yolculuğuna uğurlandı.

Sayrayıcedit Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, yapımcı ve yönetmen Özkul Eren, Prof. Dr. Mehmet Maksutoğlu, şairler Mürsel Sönmez, Kemal Sayar ve Süleyman Çelik'in yanı sıra Seçkin'in dostları ve öğrencileri katıldı.

Seçkin'in cenazesi kılınan namazın ardından yakın dostu Fethi Gemuhluoğlu'nun da metfun olduğu Sahrayıcedit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Mustafa Seçkin kimdir?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan Mustafa Seçkin 1932'de Eskişehir'de dünyaya geldi.

Seçkin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde, ardından Arap ve Fars Dili Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü.

Süleymaniye Kütüphanesinde 1962-1964 yıllarında memur olarak çalışan Seçkin, 1964-1970'de gazetelere dış politika haberleri için İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinden tercümeler yaptı, Türkiye Odalar Birliği İstanbul İrtibat Bürosunda şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun sekreterlik görevini yürüttü.

Seçkin, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bölümünde öğretim görevlisi olduğu 1983-1991 yıllarında birçok öğrenci yetiştirdi.

