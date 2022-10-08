Yazar Üstün İnanç, Toz Kanatlı Kelebek Necip Fazıl Kısakürek'i anlattı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, "Toz Kanatlı Kelebek: Necip Fazıl Kısakürek" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Üstün İnanç'ın Necip Fazıl Kısakürek ile anılarını paylaştığı söyleşi, yazar Nurettin Taşkesen'in moderatörlüğünde Türkiye Yazarlar Birliği'nde (TYB) yapıldı.

Konuşmada Necip Fazıl Kısakürek'le yaşadığı hatıralarla ilgili kitap yazdığından bahseden usta yazar, bu ismi Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" eserinden aldığını aktardı.

İnanç, Kısakürek ile şair bir arkadaşı vesilesiyle tanıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Arkadaşımın elinde benim şiir vardı, Üstad onu gördü ve şair misin diye sordu? Şair arkadaşım konuşuyor tabii ben çömezim o zaman. Sonra ikimizi evine davet etti. Arkadaşım ateistti ben de komünisttim neyse sözleştiğimiz gün gittik, soğuk bir gündü Selamiçeşme'de eski bir köşke gittik. Necip Fazıl Kısakürek bir anlatmaya başladı; Fransız edebiyatından, sonra İngiliz edebiyatından daha sonra Osmanlı edebiyatından. Evden çıkarken bana 'Sizinle konuşamadık' dedi. 'Üstadım bundan sonra çok görüşürüz' dedim. 'Kapıdan kovsanız, pencereden girerim. Pencereden kovarsanız, kapıdan girerim.' dedim. Güldü. 'O vakit sizin için bir pencere bir de kapı yaptırırız.' dedi. Ondan beridir ben onun azad kabul etmez kölesiyim. Eve dönünce bütün şiirlerimi yaktım."

Bir gün okul arkadaşlarının ısrarı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir toplantısına Kocamustafapaşa'ya gittiklerini anlatan İnanç, "Kapıda bizi fevkalade güzel bir kız karşıladı. İçeriye buyur etti, 'Hoş geldiniz' dedi. Neyse geçtik oturduk ama bir süre sonra sıkıldık tabii uymadı bize. Çıkıyoruz, çıkarken kızın sesi geldi: 'Tam Necip Fazıl kafası'. Hemen depara girdim iki arkadaş kolumdan tuttular. 'Kızın ağzının payını verecektim, niye mani oldunuz' dedim. 'Boşver' dediler çıktık sonra. O kız da rahmetli Fatma Girik idi. O zamanlar meşhur değil tabii." ifadelerini kullandı.

İnanç, o devrin kültür ocağı Marmara Kıraathanesi'nden de bahsederek, "Oraya gidenler diploma olmadan, icazet almadan kendi kendisini mezun ederdi. Çünkü dönemin bütün profesörleri, asistanları ya da edebiyatçıları şairleri orada takılırdı. Karagümrük şeyhi Muzaffer Ozak da gelirdi çok değerli bir zat idi, hürmet ederdik. Çok hoş sohbet bir insandı. Bir gün yine kalabalık bir gruba konuşurken; 'Yav çok param olsa, bunların hepsini Necip Fazıl'a versem.' dedi. Muridlerden biri 'Efendim, kumarbazmış diyorlar' dedi. Hazret hiç şeyini bozmadı; 'İyi ki söyledin neredeyse unutuyordum. Ona Monte Carlo'nun en kuvvetli kumarhanesini getirirdim.' dedi. 'Bütün bunları ne için yapardım biliyor musunuz?' diye sordu. 'Yaptıklarıyla öyle hizmet etmiştir ki hala onun yaptıklarını karşılayamazdım.' dedi." şeklinde konuştu.

Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirini hapishanede yazdığına değinerek, "Onu Aydınlar Ocağına gönderdi. O gün ağlaya ağlaya okudular. Sonrasında da tüm gençlerinde ağzıydı o şiir. Necip Fazıl'ın arkadaşı Muhsin Ertuğrul duymuş; 'Benim için bir tiyatro eseri yazar mısın?' demiş. Sonra 'Reis Bey' ortaya çıkmıştı işte." dedi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren söyleşinin ardından usta yazar Üstün İnanç, soruları yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

- Üstün İnanç Kimdir?

Üstün İnanç, 1937'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk yazılarını "Yelken", "Durum", "Sanatkar" ve "Büyük Doğu" dergilerinde okuyucuyla buluşturan İnanç, Bab-ı Ali'de "Sabah", "Bugün", "Son Havadis", "Tercüman" ve "Yeni İstanbul" gazetelerinde çalıştı.

İnanç'ın "Kurt Kapanı", "İlk Kurşun" ve "Gök Sultan Abdülhamid"in de aralarında bulunduğu birçok tiyatro eserinin yanı sıra "Makedonya Gamzesi" adlı kitabı da, Özge Ökten tarafından oyunlaştırılarak İBB Şehir Tiyatroları'nda aynı adla geçen sezon seyirciyle buluştu.

Edebiyat ve sinema dünyasından Kemal Tahir, Tarık Buğra, Metin Erksan, Ayşe Şasa, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ve Yücel Çakmaklı ile yakın dostluğu olan İnanç, aynı zamanda "2011 ESKADER Üstün Hizmet Ödülü", "2012 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü", "2013 Türkiye Yazarlar Birliği Edebiyat Mevsimi Necip Fazıl Kısakürek Ödülü" ve "TBMM Kültüre Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.



