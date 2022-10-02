Yazar Zafer Bilgili, Mehmet Akif Ersoy'un çok yönlülüğünü anlattı

İSTANBUL (AA) - Tarihçi yazar Zafer Bilgili, Mısır Apartmanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'nde "Çok Yönlü Mehmet Akif" başlıklı konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 3. kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Bilgili, Milli Şair'in hayatını anlatarak, çok yönlü alim olmasındaki noktaları katılımcılara aktardı.

Bilgili, Ersoy'un hafızlığına işaret ederek, "Beylerbeyi Cami ya da diğer bilinen adıyla Hamid-i Evvel Camii, I. Abdülhamid tarafından annesi Rabia Şermi Sultan'ın anısına yaptırmış olduğu bu camide Mehmet Akif Ersoy, teravih namazlarını hatimle ile hiç takılmadan kıldırırmış. Ona 'Demir Hafız' denmesinin sebebi de budur." dedi.

Ersoy'un aynı zaman çok sağlam bir hatip olduğunun altını çizen Bilgili, usta şairin Şehzade ve Süleymaniye Camilerinde kürsüye çıkarak, vaaz verdiğini aktardı.

Zafer Bilgili, Milli Şairin aynı zamanda çok iyi bir yüzücü ve pehlivan olduğunu belirterek, "Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nün bulunduğu yerde Halkalı Baytar Mektebi'nde okurken hiç kimsenin yenemediği nam salmış bir Ermeni güreşçi olduğunu söylüyorlar. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy onunla güreş tutuyor ve kimsenin beklemediği bir sonuç ortaya çıkıyor ve Mehmet Akif kazanıyor." diye konuştu.

