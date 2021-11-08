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Yazılımcılar, sahibinden Mobil Hackathon'da yarışacak

08.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İyilik İçin Kodluyoruz!" temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular, 21 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un düzenlediği Mobil Hackathon'da deneyimli yazılımcılar, yeni mezunlar ve mobil yazılım alanında kendini geliştirmiş üniversiteli gençler, topluma fayda sağlayacak yenilikçi mobil uygulamalar geliştirmek için yarışacak.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, “İyilik İçin Kodluyoruz!” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular, 21 Kasım 2021'e kadar yapılabilecek.

Çevrim içi gerçekleşecek sahibinden.com Mobil Hackathon yarışmasına başvuru esnasında takımların toplumsal bir soruna pozitif bakış açısıyla, iyilik ekseninde çözüm üretmesi hedefleniyor.

Yarışmacılardan, fikirlerini mentorluk desteğiyle 24 saat içinde geliştirmesi ve prototip haline getirerek jüri karşısında sunması bekleniyor. Bireysel veya en fazla 3 kişiden oluşacak takımların fikirleri çevrim içi dinlenerek değerlendirilecek.

Birinci takıma 30 bin TL, ikinci takıma 20 bin TL, üçüncü takıma ise 10 bin TL nakit ödülün verileceği sahibinden.com Mobil Hackathon'a başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

Kazananlar, 27 Kasım'da açıklanacak.

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