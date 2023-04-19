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Yazlıkçıların kamp merkezi depremzedelerin yeni yuvası oldu

19.04.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yer alan ve yaz tatili için özellikle memurların tercih edip, kamp kurdukları yerlerin başında gelen TCDD Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 56 odası ve bahçesine kurulan 26 çadır ile yaklaşık 500 depremzedeye yuva oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören çok sayıda afetzede, yurt ve misafirhanelerin yanı sıra AFAD koordinasyonunda kurulan çadırlarda kalıyor.

TCDD Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri de 1+1 ve 1+0 odalarıyla depremzedelere kapılarını açtı.

Tesisteki 56 odanın tamamı depremzedelere tahsis edilirken, bahçesine de 26 çadır kuruldu. Yazın tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği, sahili ve plajıyla dikkati çeken tesis, 500'e yakın deprem mağdurunun evi oldu.

Günde 3 öğün yemeğin de verildiği tesiste, deprem mağdurları için çok sayıda etkinlik de gerçekleştiriliyor.

"O GECEYİ ASLA UNUTAMIYORUM"

Kampta kendilerine verilen odada kalan Suna Cömert, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını, deprem öncesi bir huzursuzluk hissedip çocuğunu da yanında yatırdığını söyledi.

Eşinin deprem anında merdivenlerden aşağıya inmeyi önerdiğini ancak kabul etmediğini anlatan Cömert, "Ölenlerin çoğu merdiven arasında oluyor. 'Biz deprem durana kadar kalacağız' dedim. Salona gitmeye çalıştık. Salona zorla gittik. Oğlum 'öleceğiz' diye çığlık attı. O geceyi asla unutamıyorum. 1-2 dakika bize 2 saat gibi geldi." dedi.

Arabanın içinde 3 gün kaldıktan sonra kampa geldiklerini ifade eden Cömert, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun bizi buraya aldılar. Bir dediğimizi ikiletmiyorlar. Üç öğün yemeğimiz çıkıyor. Çok memnunuz. Yazları biz kampın içinden geçip denize giriyorduk ama genelde tatilciler oluyordu. Burası güzelmiş diyorduk. Tatilcilere bakıyorduk ama hiçbir gün 'biz de gelip oturacak mıyız' diye düşünmemiştik. Tek 1 göz ama inanın cennet gibi. Hiçbir sıkıntımız yok."

Tesisteki çadırda kalan Emine Tuğ da depremde evlerinin yıkıldığını söyledi.

Kamp alanını eskiden beri bildiğini belirten Tuğ, "Bize açılacağını bilmiyorduk. Sonradan bize kısmet oldu geldik. Sahilde yürüdüğümüz zaman kampa oturanlara bakıyorduk. Şanslı görüyorduk onları. Kısmet bize de geldi." dedi.

Çadırda kalan Azra Aslan da depremde evlerinin ağır hasar aldığını dile getirdi.

Yaklaşık 1,5 aydır kamptaki çadırda kaldıklarını anlatan Aslan, eşi ve çocuklarıyla kaldığı kampın çok iyi olduğunu ve hiçbir eksikliklerinin bulunmadığını kaydetti.

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