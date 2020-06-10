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Yazma tutkunu başkentliler için “yazarlık atölyesi” kayıtları başladı

ANKARA HABERLERİ  | 10.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yazarlık eğitimlerine 20 Haziran’dan itibaren yeniden başlıyor.

Yazma tutkunu başkentliler için “yazarlık atölyesi” kayıtları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, yazarlık eğitimlerine 20 Haziran’dan itibaren yeniden başlıyor. Korona virüs salgını sürecinde bir süredir ABB TV üzerinden verilen “Yazarlık Atölyesi” eğitimlerine katılmak isteyen 18 yaş üstü Başkentliler, 18 Haziran tarihine kadar internet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nın hayata geçirdiği ve koronavirüs salgını sürecinde ABB TV üzerinden yayınlanan “Yazarlık Atölyesi” eğitimleri, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte yeniden başlıyor. Yazarlık Atölyesi eğitimleri 20 Haziran’dan itibaren Başkent Tiyatroları Sahnesi’ne taşınacak. Bir süredir ABB TV (www.ankara.com.tr) üzerinden online olarak yayınlanan Yazarlık Atölyesi ile hem boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hem de yazarlık konusunda kendini geliştirerek meslek sahibi olmak isteyen Başkentliler, bu eğitimlere ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. “Dramatik Yazarlık” ve “Yazınsal Türler” olmak üzere iki ayrı program şeklinde verilen eğitimler, Başkent Tiyatroları Salonu’nda 20 Haziran’dan itibaren yüz yüze devam edecek.Başkent Tiyatroları dramaturgları Erdal Ozan Metin ve Neşe Karataş Erdil tarafından verilen eğitimlerde; “Dramatik Yazarlık Atölyesi” dersleri hafta içi Salı ve Perşembe günleri 19.00-21.00 saatleri arasında, “Yazınsal Türler Atölyesi” dersleri ise Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
10 kişilik gruplar halinde oluşturulacak sınıflarda, 10 hafta süreyle eğitim alacak olan yazar adayları derslerin sonunda katılım sertifikası sahibi de olacak. Meslek olarak yazarlık yapmak isteyen ya da hobi olarak düşünen 18 yaş üstü tüm Başkentlilerin ücretsiz olarak kayıt olabileceği yazarlık eğitimleri için 18 Haziran 2020 saat 17.00’a kadar “yazarlikatolyesi@ankara.bel.tr” adresine özgeçmişleri ile başvuru yapmaları gerekiyor. Bu eğitimlere katılmak isteyenler “0312 507 37 63” telefon numarasını arayarak daha ayrıntılı bilgi alabilecek.

Yazma tutkunu başkentliler için “yazarlık atölyesi” kayıtları başladı

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