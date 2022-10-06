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YDS/2 sınavı ne zaman? 2022 YDS ne zaman, hangi gün yapılacak?

06.10.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen YDS/2 sınavına kısa bir süre kaldı. Yabancı dil sınavı olarak da bilinen YDS sınavı ÖSYM tarafından senede iki defa düzenleniyor. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri sınavın tarihini sorgulamaya başladı. Peki YDS/2 sınavı ne zaman? 2022 YDS ne zaman, hangi gün yapılacak?

YDS/2 sınavı ne zaman? 2022 YDS ne zaman, hangi gün yapılacak?

Peh çok aday tarafından bu senenin ikinci YDS oturumunun ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Yabancı Dil Sınavı'nın ilki geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Şimdi ise YDS 2 sınavı bekleniyor. Peki YDS 2 ne zaman?

YDS 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2022-YDS/2 sınavı, 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak olan ve 3 saat sürecek olan sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

YDS sınavı gününde saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri gerçekleşecek. Ayrıca adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava katılım sağlanabilecek. Sınavın geçerlilik süresi ise, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak ve kurumlar kendilerine uygun olan geçerlilik süresini kendileri kararlaştıracaklar.


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ÖSYM YDS yds sınavı
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