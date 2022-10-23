YDS/2 bugün (23 Ekim Perşembe) tamamlandı. Sınavın temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı, sınava katılım sağlayanların erişimine açıldı. Şimdi ise gözler, sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS/2 sonuç tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak. Sınav sonucu sorgulaması ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar ÖSYM adreslerine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapacak.

YDS/2 SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI LİNKİ

YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından ÖSYM, YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı linkini paylaştı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmına erişim sağlanıyor. Kontrol etmek için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine erişim sağlayınız.



