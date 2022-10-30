YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi

YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından birçok aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başlandı. YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile açıklanacak. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak edilenler...

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınavının sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak. Ancak belirtilen tarihlerden daha erken de açıklanabilir.

YDS/2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında adayların evine herhangi bir belge gönderilmeyecek.

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Belgelere erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayınız.



