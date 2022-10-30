EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi

30.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ekim'de tamamlanan YDS/2 oturumunun ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. YDS/2 oturumunun ardından, öğrencilerin kontrol etmesi amacıyla soru kitapçıkları ve cevap anahtarının bir kısmı ÖSYM'nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) internet adresinde erişime açılmıştı. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak edilenler...

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi

YDS/2 oturumunun sona ermesinin ardından birçok aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başlandı. YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlar, ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile açıklanacak. Peki YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte merak edilenler...

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuçları nereden öğrenilecek? İşte sonuç tarihi

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınavının sonuçları 8 Kasım 2022'de açıklanacak. Ancak belirtilen tarihlerden daha erken de açıklanabilir.

YDS/2 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında adayların evine herhangi bir belge gönderilmeyecek.

YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Belgelere erişim sağlamak için ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,24038/2022-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html' adresine tıklayınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022? DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı 2022?
Öykü eş anlamlısı nedir?Öykü eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Olay eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Okul eş anlamlısı nedir?

Okul eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.