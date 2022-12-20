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Yedek lastikte 17 kilo esrar ele geçirildi

20.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana polisi bir kamyonun yedek lastiğinde 17 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Yedek lastikte 17 kilo esrar ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldığı mısır yüklü tır, uygulama noktasında durduruldu. Şoför M.B.’nin (35) indirildiği tırda, narkotik köpeği ‘Tinga’ ile arama yapıldı. Tinga, aracın arkasındaki yedek lastiğe tepki verdi. Ekiplerin kestiği lastiğin içine gizlenmiş 17 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesinde, mısır taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan ise haberinin olmadığını öne süren M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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