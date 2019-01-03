Yedi kez cinsel ilişkiye girenin dileği kabul oluyor!

Endonezya: Aynı kişiyle 7 Kez Birlikte Olursan Dileklerin Gerçek Olur

Endonezya'da Pon adı verilen bir kutlama var. Bu kutlama yılda yedi kez yapılıyor ve katılımcılar Java adasında kutsal bir dağa yolculuk ediyorlar. Burada insanlar cinsel ilişki yoluyla inançlarına göre şans ve bolluk diliyorlar. Yedi kez aynı kişiyle cinsel birliktelik yaşayan kişilerin dileklerinin kabul olacağına inanılıyor.

Güney Kore: Damat Falakası

Güney Kore' de düğün töreninden hemen sonra, damat arkadaşları tarafından falakaya yatırılır ve ayaklarının altı kızarana kadar arkadaşları sopayla vurur! Bunun damadın cinsel performansını arttıracağı düşünülür. Yani çağ dışı ve tuhaf görünen cinsel gelenekler ve inanışlar sadece kabilelere özgü değil!

Antik Mısır: Nil'in Bereketi Firavunlara Bağlı

Antik Mısır, cinselliğin en rahat ifade edilebildiği toplumlar arasındaydı. Antik Mısır'da Nil nehrinin gelgit etkisiyle taşması, bolluk tanrılarının orgazm olması ve boşalması anlamına geliyordu. Bir başka tuhaf inanış ise firavunlarla ilgili. O dönem tanrılarla eş görülen firavunlar tarım için suyun verimliliği artsın diye Nil Nehri'ne karşı mastürbasyon ayinleri düzenleniyordu.