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Yediğiniz anda o hastalığın şifası oluyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Tropikal bir bitki olan yumurta çiçeği toplumda pek bilinmeyen, gizli kalmış bir şifacı... Beyaz patlıcan olarak da bilinen bu bitkinin faydaları saymakla da bitmiyor! Gelin hep beraber nelere iyi geldiğini inceleyelim...

Yediğiniz anda o hastalığın şifası oluyor!

1. Glikozun fazla emilmesini kontrol eder. Bu sebeple şeker hastalığı sorununa fayda sağlar. Aynı zamanda bu bitkinin lif oranı da oldukça yüksektir.

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2. Fazla demirin dışa atılmasını sağlar.

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3. Diyet yapanlar için son derece uygun bir bitkidir. İçeriğindeki fazla su tok kalma hissi yaratır.

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4. Sindirim sistemini düzenler. Dengeli ve düzenli olmasına yardımcı olur.

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5. Vücutta oluşan yara ve kesik sonrası ortaya çıkan mikroplarla savaşır.

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6. C vitamini açısından zengindir. Bu sayede kansere yakalanma riskini azaltır. Kanserojen hücrelerin oluşmasını engeller.

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7. Vücudun pH dengesinin asidik olmasını sağlar. Bu sebeple reflü tedavisine yardımcıdır.

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8. Uyumadan önce tüketildiğinde derin bir şekilde uykuya dalmayı sağlar.

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9. Kalsiyum ve potasyum yönünden zengindir. Bu sayede kemik gelişimini destekler.

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10. Hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

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