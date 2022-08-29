YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu

Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu

29.08.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedikule Hisarı'ndaki dron yarışmasının kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi ve Tech Drone League'in ev sahipliğinde Yedikule Hisarı'nda düzenlenen dron yarışması sonuçlandı.

Yarışmada dereceye girenler, gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından belirlendi. Yarışı kazanan pilotlar, madalya ve ödüllerini düzenlenen törenle Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan aldı.

Turan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadim Fatih'te bulunan Yedikule Hisarı'nda güzel bir organizasyon yapıldığını belirtti.

Yarışmaya 48 yarışmacının katıldığını aktaran Turan, "Türkiye'nin her yerinden, her yaş grubundan, her meslek grubundan dron ile ilgili 5 ligden gençler katıldı. Gerçekten burada çok keyifli yarışmalar oldu. Bu tarihi mekan içinde onlar için de farklı bir deneyim yaşandı." dedi.

Yarışmanın amacının gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak olduğunu vurgulayan Turan, "Gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İnşallah seneye de bu yarışmayı daha geniş bir şekilde, beraberce yapmış oluruz. Gençlerin teknolojiye ilgileri yoğun ama bu yarışmalar vesilesiyle de ilgilerinin artacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Dron yarışmasında takımlar sıralamasında Eren Çolak ve Batuhan Koç'tan oluşan mavi takım birinci, Hüseyin Yılmaz ve Özgür Can Özçelik'ten oluşan yeşil takım ikinci, Hüseyin Ablak ve Deniz Sarel'den oluşan sarı takım üçüncü, Doruk Ege Dumanlı ve Umut Yağcı'dan oluşan kırmızı takım ise dördüncü oldu.

Bireysel yarışlarda da Hüseyin Ablak birinciliği, Hüseyin Yılmaz ikinciliği, Eren Çolak üçüncülüğü, Nazım Tüzün ise dördüncülüğü elde etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandıİstanbul'daki trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Bodrumspor-Adanaspor maçının ardındanBodrumspor-Adanaspor maçının ardından
İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandıİzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Belediyesi yarışma dron

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:10
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:15
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.