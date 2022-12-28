Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor

Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yeni sezonda ziyaretçi sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Projesi kapsamında 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesine kayak merkezi inşa edildi. Proje kapsamında, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki bölgeye kayak tesisi, bedesten çarşı, bungalov ev ve sosyal tesisler inşa edildi.

2018'de hayata geçirilen ve kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açmaya hazırlanan merkez, yeni yatırımlarla bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor.

Şubat ayına kadar bungalov ev rezervasyonlarını dolduran merkez, nisan ayının ortalarına kadar kayakseverlerin hizmetinde olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını, sezonun açılışı için yeterli kar yağışını beklediklerini belirtti.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bölgenin en ulaşılabilir ve en cazip merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Yedikuyular Kayak Merkezi, özellikle komşu illerin potansiyelini düşündüğünüzde yaklaşık 10 milyon nüfusun en kısa sürede ulaşabileceği merkez. Şehirle uzaklığı çok uygun, 10 dakikada içerisinde Akdeniz ikliminden karasal iklime geçerek kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Burada yıllar itibarıyla iyileştirilmeler yapıyoruz, yolun genişletilmesini yaptık. İçme suyu sorumuz vardı onu hallettik. Konaklama sorunumuzu bungalov evlerle büyük ölçüde giderdik. Yeme içme mekanlarımız yeterli değildi, iki nezih bedesten çarşı ile yeme içme standardını oldukça yükselttik."

Güngör, pistlerin ışıklandırılması başta olmak üzere, otopark ve altyapı çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

AVRUPA KAR VOLEYBOL TURNUVASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Geçen yıl ilki düzenlenen Avrupa Kar Voleybol Turnuvası'nın bu sezon ikincisine ev sahipliği yapacaklarını anlatan Güngör, bu tür organizasyonların kent turizmine önemli katkı sunduğunu ifade ederek "Geçtiğimiz yıl 200 bin ziyaretçimiz vardı ama bu sene hedefimiz 500 bin çünkü altyapımızı konaklamamızı hallettik. İleriye dönük de inşallah otellerle konaklama merkezleri kapasitemizi daha da artıracağız. Herkesi Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

