YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bu sezon 500 bin ziyaretçi hedefleniyor

28.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi, bungalov evler ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlamaya hazır.

Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yeni sezonda ziyaretçi sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Projesi kapsamında 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesine kayak merkezi inşa edildi. Proje kapsamında, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki bölgeye kayak tesisi, bedesten çarşı, bungalov ev ve sosyal tesisler inşa edildi.

2018'de hayata geçirilen ve kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açmaya hazırlanan merkez, yeni yatırımlarla bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor.

Şubat ayına kadar bungalov ev rezervasyonlarını dolduran merkez, nisan ayının ortalarına kadar kayakseverlerin hizmetinde olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını, sezonun açılışı için yeterli kar yağışını beklediklerini belirtti.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bölgenin en ulaşılabilir ve en cazip merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu:

"Yedikuyular Kayak Merkezi, özellikle komşu illerin potansiyelini düşündüğünüzde yaklaşık 10 milyon nüfusun en kısa sürede ulaşabileceği merkez. Şehirle uzaklığı çok uygun, 10 dakikada içerisinde Akdeniz ikliminden karasal iklime geçerek kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Burada yıllar itibarıyla iyileştirilmeler yapıyoruz, yolun genişletilmesini yaptık. İçme suyu sorumuz vardı onu hallettik. Konaklama sorunumuzu bungalov evlerle büyük ölçüde giderdik. Yeme içme mekanlarımız yeterli değildi, iki nezih bedesten çarşı ile yeme içme standardını oldukça yükselttik."

Güngör, pistlerin ışıklandırılması başta olmak üzere, otopark ve altyapı çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

AVRUPA KAR VOLEYBOL TURNUVASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Geçen yıl ilki düzenlenen Avrupa Kar Voleybol Turnuvası'nın bu sezon ikincisine ev sahipliği yapacaklarını anlatan Güngör, bu tür organizasyonların kent turizmine önemli katkı sunduğunu ifade ederek "Geçtiğimiz yıl 200 bin ziyaretçimiz vardı ama bu sene hedefimiz 500 bin çünkü altyapımızı konaklamamızı hallettik. İleriye dönük de inşallah otellerle konaklama merkezleri kapasitemizi daha da artıracağız. Herkesi Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişiye 19 bin lira cezaKahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişiye 19 bin lira ceza
Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiTokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Bingöl’ün en işlek kavşağında yollar 6 şeride yükseltildiBingöl’ün en işlek kavşağında yollar 6 şeride yükseltildi
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş yedikuyular kayak merkezi yeni sezon

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:39
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:50
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üvey babası ile yarı çıplak dansı tepki topladı: ''İğrenç!''

Üvey babası ile yarı çıplak dansı tepki topladı: ''İğrenç!''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.