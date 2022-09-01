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Yeditepe Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor

01.09.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonaya 16 ülkeden, Oxford, Viyana, Zürih, Imperial Collage, Amsterdam, Münih ve ODTÜ üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 73 üniversiteden, 18-24 yaş grubu aralığında öğrenciler katılacak

İSTANBUL (AA) - Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından bu yıl 12'nci düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde, 7-9 Eylül'de Haliç’te gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarafından üniversite sporları kapsamında organize edilen 2005 İzmir Üniversite Yaz Olimpiyatları, 2011 Erzurum Üniversite Kış Olimpiyatları’ndan sonra üçüncü büyük organizasyon olan Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı destek ve himayelerinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Fatih Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) ve Organizasyon Komitesi olarak Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

Şampiyonaya 16 ülkeden, Oxford, Viyana, Zürih, Imperial Collage, Amsterdam, Münih ve ODTÜ üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 73 üniversiteden, 18-24 yaş grubu aralığında öğrenciler katılacak. Şampiyonda erkekler 11, kadınlarda 9 kategoride yarışacak. Fener İskelesi karşısından startı verilecek yarışlar Ayvansaray Parkı Haliç Su Sporları Kulübü’nde sona erecek bin metrelik bir parkurda gerçekleşecek.

- 550’den fazla sporcu ağırlanacak

Şampiyona kapsamında 550’den fazla sporcu ve yöneticiden oluşan ekipler Türkiye’de ağırlanacak. Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi için önemli organizasyonlardan biri olan Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası’nın başarıyla tamamlanması halinde, 2028 yılında EUSA tarafından düzenlenecek olan Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda, ülkemizin belirleyeceği 15-20 branştaki yarışlar, İstanbul’a alınabilecek ve Yeditepe Üniversitesi de bu organizasyonda 2-3 spor branşına ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayabilecek.

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