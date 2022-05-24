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Yeditepe Üniversitesi'nde "Luma Kısa Film Festivali" başladı

24.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmalara 126 kısa film, 191 kısa film senaryosu ve 34 uzun metraj senaryo ile başvuru yapıldı

İSTANBUL (AA) - Hayal ettiği kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencileri desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Luma Kısa Film Festivali", Yeditepe Üniversitesinde başladı.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım tarafından gerçekleştirilen festivalin kazananları, 26 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda düzenlenecek törenle açıklanacak.

Bu yıl ilki yapılan festivalin "Kısa Film Yarışması", "Kısa Film Senaryo Yarışması" ve "Uzun Metraj Senaryo Yarışması"nın finalistleri belirlendi.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü öğrencileri ve akademisyenlerin ön jüriyi oluşturduğu yarışmalara öğrenciler, 126 kısa film, 191 kısa film senaryosu ve 34 uzun metraj senaryo ile başvurdu.

Yarışmanın final etabında kısa film gösterimlerinin yanı sıra Ali Bilgin yönetmenlik atölyesi ve Ece Yörenç ile Kerem Çatay'ın söyleşisi gerçekleştirilecek.

Yönetmen Ali Bilgin, oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil ile senarist Sema Ergenekon'dan oluşan kısa film yarışması ana jürisinin belirlediği 10 kısa filmden oluşan Luma Kısa Film seçkisi, 3 gün boyunca yönetmen ve ekiplerin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi'nde gösterimde olacak.

Ön jürinin belirlediği 10 kısa film projesinin senarist ve yönetmenleri, senarist Ece Yörenç, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Onur Saylak'tan oluşan ana jüriye 26 Mayıs tarihinde sunum yapacak.

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