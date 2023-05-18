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''Yeğenim yazmış, suçsuzum'' dedi ama kurtulamadı! Hikmet Karaman'a 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezası

18.05.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ederek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Erkan D., 75 gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırıldı.

''Yeğenim yazmış, suçsuzum'' dedi ama kurtulamadı! Hikmet Karaman'a 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezası

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

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Erkan D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Ulan illaki ligin dibine girene kadar bu Hikmet'i tutacaklar' şeklinde yorum yaptı ve küfür etti. Şikayet üzerine şüpheli Erkan D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"12 YAŞINDA YEĞENİME OYUN OYNAMASI İÇİN TELEFONUMU VERİRİM"

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Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Erkan D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Erkan D., önceki ifadesinde, "12 yaşında yeğenime oyun oynaması için telefonumu verdim. Hesap bana ait ama paylaşımı yeğenim yapmış. Suçsuzum" dedi.

75 ADLİ GÜN KARŞILIĞI 1500 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRDI

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Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Erkan D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 75 adli gün karşılığı 1500 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


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