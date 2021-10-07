Yeğeniyle uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu hastanelik oldu

2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte uygunsuz halde görüntülenen Murat Başoğlu, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Snob Magazin'in haberine göre; Murat Başoğlu'nun sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı. 53 yaşındaki Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırılmış.

Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu ve sunucu, "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir'de doğdu. Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.

