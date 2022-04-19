YEKA RES-3 yarışmalarında başvurular 31 Mayıs'a ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri-3 (YEKA RES-3) yarışmaları için başvuru tarihinin 31 Mayıs'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "YEKA RES-3 yarışmalarına ilişkin başvurular, 31 Mayıs'ta saat 10.00 – 12.00 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapılacak." denildi.

Daha önce YEKA RES-3 yarışmaları için başvuru tarihi 27 Nisan olarak duyurulmuştu.



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