Yeliz Şar ve Tolga Güleç boşansalar da beraberler

Geçen ay 5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten boşanan Yeliz Şar, önceki gün annesiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"HALA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten Yeliz Şar'a, eski eşi Tolga Güleç sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londra'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" dedi.

"TORUN İSTİYORDUM"

Yeliz Şar'ın annesi ise "Tolga'yı çok severim. Torun istiyordum" sözleriyle şaşırttı. Yeliz Şar ve annesi böyle görüntülendi;