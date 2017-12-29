MAGAZİN

Yeliz Şar ve Tolga Güleç boşansalar da beraberler

MAGAZİN HABERLERİ | 29.12.2017 10:58 | Son Güncelleme 5 saat önce

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte hala yaşıyor.

Yeliz Şar ve Tolga Güleç boşansalar da beraberler

Geçen ay 5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten boşanan Yeliz Şar, önceki gün annesiyle bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Şar, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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"HALA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"
Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten Yeliz Şar'a, eski eşi Tolga Güleç sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londra'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" dedi.

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"TORUN İSTİYORDUM"
Yeliz Şar'ın annesi ise "Tolga'yı çok severim. Torun istiyordum" sözleriyle şaşırttı. Yeliz Şar ve annesi böyle görüntülendi;

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Anahtar Kelimeler:
yeliz şar tolga güleç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beb bu tip insanların yaşam mantığını anlamıyorum anlayan varsa bir zahmet bana da anlatsın. her işin bir gururu haysiyeti onuru vardır
Niye boşandın o zaman
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