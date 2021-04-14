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Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı!

14.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle ibadet halini paylaşan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada tartışma yarattı. Seccade üzerinde renkli ojeleriyle dikkat çeken Yeşilmen'e çok sayıda, 'ojeyle namaz olmaz, abdest olmaz' şeklinde eleştiri geldi.

Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan 'seccade' paylaşımı!

'Ramazan ayına girdiğimiz bugünlerde ünlü isimler de manevi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Akalın Ramazan'ın ilk günü türbeye gitmeyi tercih ederken, pek çok ünlü isim de Ramazan Ayı paylaşımlarında bulunuyor.

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Bu isimlerden biri de Yeliz Yeşilmen. Ünlü isim Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla dikkat çekerken, tartışmanın da fitilini ateşledi.

Seccade üzerine ojeli ayaklarını paylaşan Yeliz Yeşilmen, paylaşımına 'ibadet saati uyuma kalk' notunu düştü.

YELİZ 2

Yeşilmen'in paylaşımı sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, pek çok takipçisi 'ojeyle abdest alınmaz' ya da 'ojeyle kılınan namaz kabul olmaz şeklinde pek çok yorum yaptı.

ELEŞTİRENLERE CEVAP!

Yeliz Yeşilmen, Alp Kılınç adlı Instagram fenomeninin yaptığı 'Yeliz Yeşilmen, İslam dinine göre necasetten taharet gereği ojeden dolayı abdest kabul olmuyor diyorlar ama yine de sen bilirsin' yorumuna cevap verdi.

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'İNSANIN KALBİ ÖNEMLİ'

Yeşilmen eleştirilere, 'Pardon senin islam bilgin nasıl? Ne bilirsin? Mesleğin ne? Herkesin kalbini Allah bilir. Herkesin ibadeti kendine. Ben ayağımın göründüğünü bile fark etmedim siz yazana kadar. Ama insanın kalbi önemli.

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz Yeşilmen Ramazan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeliz Yeşilmen hanım keşke başka yolla hatırlansaydınız. Olmayan İslami bilginizle değil. Prim kasacak başka bir yol arayın bence.

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