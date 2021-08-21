Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları

Yelkende TAYK-Eker Olympos Regatta 2021 Yarışları'nın Moda-Tirilye ve Tirilye Koyiçi etapları tamamlandı.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen "TAYK - Eker Olympos Regatta" yarışının Trilye Koy Yarışları'nda onlarca takım yarıştı.

Marmara'yı en hızlı kat eden tekne, 03.06.32 saatlik derecesiyle Orient Express VI olurken, Moda - Tirilye etabının kategori liderleri ise şu takımlar oldu:

IRC 0: Orient Express VI

IRC I: MSI Sailing Team / Anything Goes

IRC II: Akkim Kimya Cheese V

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team

İkinci etabın kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC 0: Orient Express VI

IRC I: Hedef Yelken 40 – Trapez Sailing Team

IRC II: Logo

IRC III: Eti Alize

Gezi: İsko Sailing Team

Yarışlar, yarın İstanbul'da sona erecek.

