Yemeğiniz yandıysa panik yapmayın! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Herkesin başına en az bir defa gelmiştir bu durum. İnsanlık hali! Yemek yanınca hemen telaşa kapılmayın. Yazımızda bu gibi durumlarda, yanan yemeklerinizi nasıl kurtaracağınızdan ve her tarafa yayılan o kötü yanık kokusunu nasıl yok edeceğinizden bahsedeceğiz.
Gelen yanık kokusunu fark edip mutfağa koştuğunuzda, yemeğiniz yeni yanmaya başlamışsa hemen tenceresini değiştirin. Ocağa yakın olan en alt kısım daha çok yandığından o kısmı tencerenin dibinde bırakın. Böylece kurtaracağınız kısma yanık kokusu sinmemiş olur. Geriye kalan yemeğinizi temiz bir tencereye alın. Salçası azaldıysa az miktarda salça, biraz yağ ve biraz da su ilave edin. Tencerenizi ocağın üzerine alarak pişirmeye devam edin. Pişirme süresini uzun tutmadan bir taşım kadar kaynattıktan sonra yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz.
Yanan yemeğinizin tenceresini değiştirdiğinizde bu işlem tamam. Bir taşım daha kaynattığınız yemeğinize birkaç çay kaşığı şeker ilave edin. Şeker sayesinde, eğer yemeğinize hafif de olsa bir yanık kokusu sinmişse yok olacaktır. Böylece yemeğinizin yanmış olabileceğini hiç kimse anlamaz. Yemek sorunu çözüldüğüne göre şimdi etrafı saran yanık kokusundan kurtulma yollarına bakalım.
Yanmış yemek kokusu kısa sürede tüm eve yayılarak odalara ve eşyalarınıza siner. Kötü kokudan kurtulmak için öncelikle tüm pencereleri açarak evinizi havalandırın.
Mutfakta bir cezve içerisine bir adet limonu dilimleyin, üzerini kapatacak kadar su ilave edin. Sonra bu suyu güzelce kaynatın. Su kaynadıkça limonun ferahlatıcı kokusu mutfağınıza yayılacak, her tarafı mis gibi bir koku saracaktır. Yemeğinizin yandığı tencereyi de bu limonları kullanarak silebilir, yanık kokusundan arındırabilirsiniz.
Lavanta, papatya, portakal, nane, limon, çam terebentin gibi güzel kokulu ve uçucu yağlardan birini seçerek bir sprey şişenin içine boşaltın. Üzerine su ilave edin ve çalkalayın. Yemeğiniz yandığında oluşan ve eşyalarınızın üzerine sinen kötü kokuyu gidermek için bu spreyi belirli aralıkla odalarınıza sıkın. Böylece hem yanık kokusundan kurtulun hem de evinize hoş ve ferah bir koku yayın. Sadece yanık kokusundan kurtulmak için değil, sevmediğiniz tüm kötü kokuları gidermek için de bu sprey kurtarıcınız olabilir. Mutlaka deneyin.
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