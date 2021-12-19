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Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

19.12.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalışan 3 çocuk annesi Yasemin Bülbül, devletin verdiği 70 bin lira hibe desteğiyle kurduğu lokanta ve kafeteryasında kadınlara da istihdam sağlıyor - Yasemin Bülbül: - "Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da "yapamazsın" diyenlere aldırış etmeden devlet desteğiyle hayalindeki işi kuran eski yemek fabrikası işçisi girişimci Yasemin Bülbül, devlet desteğiyle açtığı lokanta ve kafeteryada patron olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Evli ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Bülbül, çıraklık okulunun aşçılık bölümünden liseyi bitirdikten sonra yaklaşık 2 yıl yemek fabrikasında çalıştı.

Bu sürede Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan Bülbül, açtığı iş yerinde istihdam sağladığı 3 kadınla mantı, su böreği ve yöresel yemeklerin yanı sıra yaptığı pasta ve çeşitleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor. Bülbül, anlaştığı iş yerlerine de günlük 150 kişilik çıkardığı yemeklerden dağıtarak gelir sağlıyor.

Girişimci Yasemin Bülbül, AA muhabirine, çıraklık okuluna gittiği süreçte aşçılık yeteneğini keşfettiğini ve yöresel yemeklerin yanı sıra hamur işlerinde de maharetli olduğunu söyledi.

Bu yeteneğini icraata döküp kendi işini açmaya kara verdiğini anlatan Bülbül, "Önceden iş yeri açmak için kararsızdım, cesaretimi topladıktan sonra maddi imkan ve KOSGEB desteğiyle işimin patronu olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim." dedi.

Bülbül, hayallerine KOSGEB'den aldığı 70 bin liralık hibe desteğiyle iş yeri açarak kavuştuğunu belirterek, burada kadınlara da istihdam sağlayıp yöresel ürünler ürettiğini dile getirdi.

- "Müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var"

Çevresindekilerin "bu iş tutmaz" demelerine aldırmadan kararlılıkla iş yerini açtığını anlatan Bülbül, "Bir süre öncesine kadar ev hanımıydım, 6 aydır işimin başındayım. İş yeri açmak için geç bile kalmışım. Burada kadınlarla güzel ortam kurduk. Erzurum'da özelikle iş yerlerine ve sanayiye hitap ediyoruz. Hijyen ve steril ortamda yemeklerimiz tereyağlı ve tamamen kadın elinden yapılıyor. Bunlardan dolayı müşterilerimizin yoğun ilgisi ve teveccühü var. İş yerimi açarak en büyük hayalimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

Kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti?

"Kadınların hiç beklemeden ticarete atılmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret çok güzel, özellikle KOSGEB desteğiyle müthiş işler yapılabiliyor. Devletimiz bu anlamda her türlü desteği kadınlara ve girişimcilere sağlıyor. Bana 'yapamazsın, işletemezsin' diyenlere aldırış etmeden bu işi yaptım ve başardım. Hedefim işlerimi daha büyütüp istihdama katkı sağlamak."

Bülbül'ün müşterilerinden Altan Koral da yemeklerin çok lezzetli olduğunu anlatarak, kadınların elinin değdiği işlerin kaliteli ve güzel olduğunu söyledi.

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