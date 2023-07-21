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Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

21.07.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde avluda yemek pişirmek için yakılan ateşten çıkan yangında ev, traktör ve besihane yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı

Olay, Dinar ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Ö.’nün ismi henüz öğrenilemeyen eş yemek pişirmek için evin avlusunda ateş yaktı. Bu sırada kontrolden çıkan alevler bir anda 6 kişilik ailenin yaşadığı eve sıçradı. Yangına ilk olarak aile üyeleri müdahale etse de bunda başarısız oldu. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın Dinar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında bir ev, besihane ve traktör zarar görerek kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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