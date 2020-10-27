YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.10.2020 07:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Herkesin başına en az bir defa gelmiştir bu durum. İnsanlık hali! Yemek yanınca hemen telaşa kapılmayın. Yazımızda bu gibi durumlarda, yanan yemeklerinizi nasıl kurtaracağınızdan ve her tarafa yayılan o kötü yanık kokusunu nasıl yok edeceğinizden bahsedeceğiz.

Mutfaktaki koşuşturma, o tatlı telaş tüm gün bir türlü bitmez. Sabah kahvaltısı ile başladığınız macera, atıştırmalıklar, ara öğünler derken akşam yemeğine kadar devam eder. Ailenize, dostlarınıza lezzetli sofralar kurar, midelerinizi şenlendirirsiniz. Bazen anlık bir dalgınlıkla, emek verdiğiniz o güzelim yemeğin dibi tutuverir.

YEMEĞİNİZİ KURTARMAK İÇİN HEMEN TENCERESİNİ DEĞİŞTİRİN

Gelen yanık kokusunu fark edip mutfağa koştuğunuzda, yemeğiniz yeni yanmaya başlamışsa hemen tenceresini değiştirin. Ocağa yakın olan en alt kısım daha çok yandığından o kısmı tencerenin dibinde bırakın. Böylece kurtaracağınız kısma yanık kokusu sinmemiş olur. Geriye kalan yemeğinizi temiz bir tencereye alın. Salçası azaldıysa az miktarda salça, biraz yağ ve biraz da su ilave edin. Tencerenizi ocağın üzerine alarak pişirmeye devam edin. Pişirme süresini uzun tutmadan bir taşım kadar kaynattıktan sonra yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz.

YEMEĞE ŞEKER İLAVE EDİN

Yanan yemeğinizin tenceresini değiştirdiğinizde bu işlem tamam. Bir taşım daha kaynattığınız yemeğinize birkaç çay kaşığı şeker ilave edin. Şeker sayesinde, eğer yemeğinize hafif de olsa bir yanık kokusu sinmişse yok olacaktır. Böylece yemeğinizin yanmış olabileceğini hiç kimse anlamaz. Yemek sorunu çözüldüğüne göre şimdi etrafı saran yanık kokusundan kurtulma yollarına bakalım.

EVİNİZİ TAMAMEN HAVALANDIRIN

Yanmış yemek kokusu kısa sürede tüm eve yayılarak odalara ve eşyalarınıza siner. Kötü kokudan kurtulmak için öncelikle tüm pencereleri açarak evinizi havalandırın.

LİMONLU SU İLE MUTFAĞINIZI FERAHLATIN

Mutfakta bir cezve içerisine bir adet limonu dilimleyin, üzerini kapatacak kadar su ilave edin. Sonra bu suyu güzelce kaynatın. Su kaynadıkça limonun ferahlatıcı kokusu mutfağınıza yayılacak, her tarafı mis gibi bir koku saracaktır. Yemeğinizin yandığı tencereyi de bu limonları kullanarak silebilir, yanık kokusundan arındırabilirsiniz.

GÜZEL KOKULU UÇUCU YAĞLAR KURTARICINIZ OLABİLİR

Lavanta, papatya, portakal, nane, limon, çam terebentin gibi güzel kokulu ve uçucu yağlardan birini seçerek bir sprey şişenin içine boşaltın. Üzerine su ilave edin ve çalkalayın. Yemeğiniz yandığında oluşan ve eşyalarınızın üzerine sinen kötü kokuyu gidermek için bu spreyi belirli aralıkla odalarınıza sıkın. Böylece hem yanık kokusundan kurtulun hem de evinize hoş ve ferah bir koku yayın. Sadece yanık kokusundan kurtulmak için değil, sevmediğiniz tüm kötü kokuları gidermek için de bu sprey kurtarıcınız olabilir. Mutlaka deneyin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalarMakarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar
Geleneksel katmer tarifine modern dokunuş...Geleneksel katmer tarifine modern dokunuş...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında korkunç cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Adının hakkını veriyor: Cennet çorbası tarifi

Adının hakkını veriyor: Cennet çorbası tarifi

Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Kayseri'nin eşsiz lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri'nin eşsiz lezzeti: Kayseri yağlaması tarifi

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

İlginizi Çekebilir

Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz

Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

Ağızda dağılan muhteşem un kurabiyesi tarifleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor! Vücudu strese sokup...

Psikolojiyi olumsuz etkiliyor! Vücudu strese sokup...

İşin uzmanları açıkladı: Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Makarna pişirirken herkesin yaptığı hatalar

Kar yemeden kesemiyorlar! Tanesi 250 liradan satılıyor

Kar yemeden kesemiyorlar! Tanesi 250 liradan satılıyor

Mevsim geçişinde hasta olmamak için bu kuralı atlamayın

Mevsim geçişinde hasta olmamak için bu kuralı atlamayın

Kilosu 250 liradan satılıyor! Kıvamı, kokusu ve şifası...

Kilosu 250 liradan satılıyor! Kıvamı, kokusu ve şifası...

Ne olduğunu tahmin edemezsiniz! 4 saat kaynıyor ve...

Ne olduğunu tahmin edemezsiniz! 4 saat kaynıyor ve...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.