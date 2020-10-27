Yemek yandı diye üzülmeyin! Bu yöntemlerle yemeği kurtaracaksınız...

Mutfaktaki koşuşturma, o tatlı telaş tüm gün bir türlü bitmez. Sabah kahvaltısı ile başladığınız macera, atıştırmalıklar, ara öğünler derken akşam yemeğine kadar devam eder. Ailenize, dostlarınıza lezzetli sofralar kurar, midelerinizi şenlendirirsiniz. Bazen anlık bir dalgınlıkla, emek verdiğiniz o güzelim yemeğin dibi tutuverir.

YEMEĞİNİZİ KURTARMAK İÇİN HEMEN TENCERESİNİ DEĞİŞTİRİN

Gelen yanık kokusunu fark edip mutfağa koştuğunuzda, yemeğiniz yeni yanmaya başlamışsa hemen tenceresini değiştirin. Ocağa yakın olan en alt kısım daha çok yandığından o kısmı tencerenin dibinde bırakın. Böylece kurtaracağınız kısma yanık kokusu sinmemiş olur. Geriye kalan yemeğinizi temiz bir tencereye alın. Salçası azaldıysa az miktarda salça, biraz yağ ve biraz da su ilave edin. Tencerenizi ocağın üzerine alarak pişirmeye devam edin. Pişirme süresini uzun tutmadan bir taşım kadar kaynattıktan sonra yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz.

YEMEĞE ŞEKER İLAVE EDİN

Yanan yemeğinizin tenceresini değiştirdiğinizde bu işlem tamam. Bir taşım daha kaynattığınız yemeğinize birkaç çay kaşığı şeker ilave edin. Şeker sayesinde, eğer yemeğinize hafif de olsa bir yanık kokusu sinmişse yok olacaktır. Böylece yemeğinizin yanmış olabileceğini hiç kimse anlamaz. Yemek sorunu çözüldüğüne göre şimdi etrafı saran yanık kokusundan kurtulma yollarına bakalım.