Yemek yedikten sonra yapmamanız gereken 4 şey

Yemek yedikten sonra çay içmek birçoğumuzun alışkanlığıdır. Ancak bazı alışkanlıklar sağlığımız açısından sorunlara neden olabilirler. İşte yemek yedikten sonra uzak durmanız gereken 4 davranış;

Çay içmek



Yapılan çalışmalarda çayın, yediğimiz yiyeceklerde bulunan demirin kana karışmasını engellediği ortaya konmuştur. Demir seviyesi düşük olanlar, çocuklar ve hamileler için yemek yedikten sonra çay içilmemesi uyarısı yapılmaktadır. Yemek yedikten sonra çay içmek için 1 saat beklemek, sağlığınız için en doğru olanıdır.

Sigara içmek

Yemek yedikten ilk 20 dakika sonra sigara içmek tam bir felakettir. Bu aşamada nikotin, zararlı etkilerini iki kat daha fazla gösterir. Aynı zamanda nikotin, yiyeceklerdeki vitamin ve mineralleri ortadan kaldırır.

Uyumak

Mide rahatsızlıkları yaşamak istemiyorsanız bunun için yemek yedikten sonra uyumamanız gerekir. Yemek yedikten sonra uyumak mide yanmasına ve gaz oluşmasına neden olur. Etkisi sadece bununla kısıtlı kalmaz. Felç riskini de artırır. Yemek yedikten sonra en az 2 saat uyumamak en doğru ve sağlıklı olanıdır.

Duş almak

Yemek yedikten hemen sonra duşa girmek metabolizmayı yavaşlatır. Yemekten sonra duşa girmek istiyorsanız en az 30 dakika beklemelisiniz.

