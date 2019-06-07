YEMEK

Yemek yedikten sonra yapmamanız gereken 4 şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Bilinçli bir şekilde gerçekleştirmediğimiz bazı davranışlar sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Yemek yedikten sonra uyumak, kahve-çay içmek masum gözükse de aslında sağlığımız için birer tehdit.

Yemek yedikten sonra yapmamanız gereken 4 şey

Yemek yedikten sonra çay içmek birçoğumuzun alışkanlığıdır. Ancak bazı alışkanlıklar sağlığımız açısından sorunlara neden olabilirler. İşte yemek yedikten sonra uzak durmanız gereken 4 davranış;

Çay içmek

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Yapılan çalışmalarda çayın, yediğimiz yiyeceklerde bulunan demirin kana karışmasını engellediği ortaya konmuştur. Demir seviyesi düşük olanlar, çocuklar ve hamileler için yemek yedikten sonra çay içilmemesi uyarısı yapılmaktadır. Yemek yedikten sonra çay içmek için 1 saat beklemek, sağlığınız için en doğru olanıdır.

Sigara içmek

sigara

Yemek yedikten ilk 20 dakika sonra sigara içmek tam bir felakettir. Bu aşamada nikotin, zararlı etkilerini iki kat daha fazla gösterir. Aynı zamanda nikotin, yiyeceklerdeki vitamin ve mineralleri ortadan kaldırır.

Uyumak

uyumak

Mide rahatsızlıkları yaşamak istemiyorsanız bunun için yemek yedikten sonra uyumamanız gerekir. Yemek yedikten sonra uyumak mide yanmasına ve gaz oluşmasına neden olur. Etkisi sadece bununla kısıtlı kalmaz. Felç riskini de artırır. Yemek yedikten sonra en az 2 saat uyumamak en doğru ve sağlıklı olanıdır.

Duş almak

Yemek yedikten hemen sonra duşa girmek metabolizmayı yavaşlatır. Yemekten sonra duşa girmek istiyorsanız en az 30 dakika beklemelisiniz.

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