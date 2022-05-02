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Yemeksepeti Banabi, "Yemeksepeti Market" oluyor

02.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsim, logo ve uygulama alanında değişimleri kapsayan geçiş süreci kapsamında, uygulama içinde kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirecek bir dizi değişime de yer verilecek

İSTANBUL (AA) - Hızlı market alışverişi platformu Yemeksepeti Banabi, hizmetlerine Yemeksepeti Market olarak devam edecek.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti Banabi'nin isim, logo ve uygulama alanında değişimleri kapsayan geçiş süreci başladı.

İnternet sitesi ve uygulamada bugünden itibaren görülecek bir dizi dönüşümün adımlarından biri olarak, Banabi'nin adı "Yemeksepeti Market" olarak değişiyor. Bu dönüşüm kapsamında, uygulama içinde kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirecek bir dizi değişime de yer verilecek.

Türkiye çapında 58 ilde yaşayan milyonlarca kullanıcıya 4 binden fazla çeşitte market ürününü dakikalar içinde ulaştıran Yemeksepeti Market, isim değişikliğiyle birlikte ürün gamını büyütüyor ve özellikle taze ürün grupları (meyve sebze, kırmızı-beyaz et) ile sıcak ve pratik yemek alternatifleri konusunda kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor.

Yemeksepeti web sitesinde bugünden itibaren görülebilecek isim ve logo değişikliği; 11 Mayıs'ta Android, 15 Mayıs'ta ise iOS kullanıcılarına tamamen yansımış olacak. Geçiş süreci, 24 Mayıs'ta tüm platformlarda tamamlanacak.

Yemeksepeti'nin "İçimizden Biri" olarak tanımladığı marka kimliğine ve "Aklındaysa Kapında" yaklaşımına uyumlu biçimde hayata geçirilen bu dönüşüm, Yemeksepeti kullanıcılarının tek bir uygulama içinde aradığı her şeyi hızlı bir şekilde bulabilmesi vizyonunu tamamlıyor. Markanın yeni logo ve tasarımıyla Yemeksepeti uygulamasının, "yemek siparişinden çok daha fazlası" imajına vurgu yapılıyor.

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