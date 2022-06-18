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Yemeksepeti, Türkiye eMilli Takımları'nın ana sponsoru oldu

18.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Erol: - "Espor alanında ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek takımlarımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Yemeksepeti, Türkiye'nin uluslararası turnuva ve diğer organizasyonlardaki eFutbol temsilcisi olan Türkiye eMilli Takımları'nın ana sponsoru oldu.

Yemeksepeti açıklamasına göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile Yemeksepeti, imzaladıkları sponsorluk anlaşması ile güçlerini eMilli Takımlarımızın başarısı için birleştirdi. Yemeksepeti'nin ana sponsorluğu, eMilli Takımlar'ın bundan sonraki Espor karşılaşmalarının Twitch ve YouTube yayınlarını da kapsayacak.

Son yıllarda dünyanın birçok büyük futbol kulübünün, takımlar kurarak maçlar gerçekleştirdiği eFutbol organizasyonlarında milli takımlar düzeyinde de turnuvalar düzenleniyor. 2020'nin Şubat ayında kurulan Türkiye eMilli Takımları, ilk mücadelesini 15 Mart 2020'de UEFA eEuro 2020 ön elemelerinde 5-2 galip geldiği maçta Estonya'ya karşı verdi.

FIFA eNations Cup'ta mücadele eden Türkiye eMilli Takımları, son olarak 21 Mayıs'ta Polonya eMilli Takımı'nı 4-3 yenerek Dünya Kupası Play-offlarına katılmaya hak kazanmıştı. Turnuva kapsamında eMilli Takımlar, 16-19 Haziran'da İtalya, Çekya, Avusturya ve Macaristan eMilli takımlarıyla iki ayrı maça çıkacak.

Yemeksepeti, eMilli Takımları ana sponsorluğunun yanı sıra Espor alanında SuperMassive Blaze, Galatasaray Espor ve Fenerbahçe Espor'a da resmi sponsor olarak destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yemeksepeti Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Erol, "Ülkemizin üç önemli Espor kulübüne resmi sponsor olarak bu alandaki varlığımızı güçlendirmiştik. Yemeksepeti olarak bu defa da eMilli Takımlar'ımızın uluslararası başarılar elde etmesine ana sponsor olarak destek olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Espor alanında ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek takımlarımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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