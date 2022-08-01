Yemeksepeti'nden 1 milyar sipariş başarısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dört bir yanında 60 bin iş ortağı restoranla 30 milyonu aşkın kullanıcısına yemek teslimat hizmeti veren Yemeksepeti, yemek, market ve esnaf siparişlerinin toplamında "1 milyar" sınırını aştı.

Yemeksepeti açıklamasına göre, 2001 yılında, zamanın çok ötesinde bir proje olarak yolculuğuna başlayan Yemeksepeti, sektör öncüsü konumunu güçlendiren ve pek çok girişime ilham veren başarılarını yeni bir rekorla taçlandırdı. İlk dönemlerde telefon ve faks yoluyla iletilen yemek siparişleri, dijital dönüşümün gücüyle kısa sürede çok daha pratik ve hızlı hale geldi ve Yemeksepeti’nin aldığı sipariş sayısı her yıl artarak büyüdü.

Yemek teslimatının yanı sıra, 11 bin mahalle esnafını dijitalleştirerek kurduğu Yemeksepeti Mahalle ve yüzlerce Yemeksepeti Market hizmet noktasıyla da “hızlı ticaret” kategorisinin yaratıcısı konumunu güçlendiren Yemeksepeti, 1 milyarıncı siparişini alarak kırılması güç bir rekora daha imza attı. Yemeksepeti'nin elde ettiği 1 milyar sipariş sayısı Türkiye geneline uyarlandığında, her eve 51,5 sipariş ve kişi başına 11,8 sipariş düşüyor.

- "Bu ailede yer alan herkesi kutluyorum"

Açıklamada, 1 milyar siparişle ilgili kutlama mesajına yer verilen Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Baki, "21 yıl önce kaç restoranla iş birliği yapabileceğimizi hesaplarken, bugün Türkiye’nin hızlı ticaret (h-ticaret) platformu olarak, Türkiye’nin dört bir yanında 30 milyondan fazla kullanıcımıza, istedikleri yerden istedikleri siparişleri hızlı ve pratik şekilde ulaştırıyoruz. Bu 21 yıllık dönem içindeki başarılarımıza 1 milyar siparişle yeni bir dönemeç eklemenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlk siparişimizi aldığımız zamanki heyecan ve tutkumuzu koruyoruz. Çünkü her yıl yenilenerek genç kalmayı başaran bir şirketiz. Kuruluşundan bu yana Yemeksepeti’ne emek vermiş, gönül vermiş, iş ortağı ve kullanıcı olarak bu ailede yer alan herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- Büyük kırılma 2010’da yaşandı

Açıklamaya göre, kurulduğu ilk dönemde günlük sipariş sayısı yüzlerle ifade edilen Yemeksepeti, kısa süre içinde üye restoran ve kullanıcı sayısındaki artışla birlikte sipariş sayısında da hızlı bir tırmanışa geçti. 2010 yılından itibaren ivmesini artıran Yemeksepeti’nin o tarihe kadarki toplam sipariş sayısı 20 milyon civarındaydı.

21 yıllık Yemeksepeti tarihinin toplam siparişinin yüzde 98’i, 2010’dan sonra günümüze kadar olan dönemde alındı. 2010’dan itibaren Yemeksepeti 930 milyona yakın yemek siparişi alırken, Yemeksepeti Market ile Yemeksepeti Mahalle’den toplam 50 milyonun üzerinde sipariş kaydedildi.

- İlklerin şirketi Yemeksepeti

Yemeksepeti’nin hikayesinde ilklerle dolu pek çok başarı yatıyor. Girişimciliğin Türkiye’deki ilk rol model hikayelerinden biri olan Yemeksepeti, pek çok girişimciye ilham kaynağı oldu. Yurt dışına açılan ilk h-ticaret platformu ve yurt dışına en yüksek değerleme ile ilk şirket satışı gibi başarılarının yanı sıra, yemek sektöründe önemli etkiye sahip olan puan ve yorum uygulaması konusunda da Yemeksepeti ilklerin şirketi olmayı başardı.

İlk canlı yardım, ilk oyunlaştırma, ilk kişiye özel doğum günü kutlaması, restoranlar için ilk online puanlama sistemi, restoranlara özel ilk eğitim platformu ve yine restoranlar için sadakat platformu da Yemeksepeti’nin 1 milyar sipariş yolculuğunda kendi kategorisinde öne çıkan ilkleri arasında yer aldı.

- Kullanıcılar yorum ve puan bırakmayı çok sevdi

Yemeksepeti kullanıcılarının severek kullandığı restoran puanlama ve yorumlama özelliği, 1 milyar sipariş toplamı içinde dikkati çekiyor. 21 yıllık süre içinde Yemeksepeti’nde puanlı sipariş sayısı 250 milyonu geçerken, kullanıcıların siparişleri hakkında bıraktıkları yorum sayısı da 50 milyonu buldu. Kullanım yoğunluğu giderek artan puan ve yorum sisteminin, kullanıcıların seçimlerinde önemli bir etkiye ve güce sahip olduğu belirtildi.

