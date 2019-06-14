Yemekten sonra meyve yiyenler dikkat! Bu haber sizin için

Yaz, kış fark etmeksizin tadına doyum olmaz meyveleri afiyetle yeriz. Özellikle akşam yemeğinin üzerine mevsim meyveleri pek iyi gider. Birçoğumuzda bu yeme modeli bir davranış biçimi haline gelmiştir. Fakat bu konuda uzmanlar ciddi anlamda uyarılarda bulunuyorlar.

Uzmanlar, günün her saatinde meyve tüketilmemesini öneriyor. Bunun sebebi de meyvelerdeki şeker oranı. Özellikle yemek sonrası meyve tüketmek, sindirim sistemi düzenini bozabilir. Yemekten sonra 2 saat içinde tüketilen meyveler, midede fermantasyona yol açar va gaz üretimine neden olur.

Prof. Dr. Süleyman Türk, yemekten sonra yenilen meyvenin midede bir nevi alkol oluşturduğunu söylüyor. Prof. Dr. Türk, yaptığı açıklamada şunları belirtiyor: "Ancak bu dışarıdan alınan alkolle aynı değil. Bu durum yenen gıdaları besin olmaktan çıkarıyor, vücuda yük haline getiriyor. Yani besinler gıda maddesi özelliğini kaybediyor. Ayrıca meyvenin vücuda sağladığı yararlar da azalmış oluyor. Meyvenin vücuda yararlı olabilmesinin en garanti yolu, açken tüketmektir. Karaciğer başta olmak üzere ilgili tüm organlara, bu asit ve gazı yok edebilmek için normalden daha fazla yük biniyor."

Meyvenin hiçbir şekilde ana öğünle birleştirilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yemek ile meyve tüketiminin arasına en az 2,5 saat konulması gerektiğini savunuyorlar.

Uzmanlara göre meyve yemenin ideal zamanı sabah vakitleri. Aç karna tüketildiklerinde meyveler, kilo kaybı için enerji sağlar.



