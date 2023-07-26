"Yemen İçin Hep Beraber Konferansı" İstanbul'da başladı

Yenibosna'daki bir otelde, Yemen Uluslararası Kalkınma Ajansı (YİAD) öncülüğünde düzenlenen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kuveyt Uluslararası İslami Yardım Organizasyonu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Tevekkül Karman Vakfının da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruşlarının destek verdiği konferansta bu ülkedeki eğitim ve sağlık konuları konuşuluyor.

YİAD Başkan Yardımcısı Dr. Abdul Raqeeb Abbad, konuşmasında, Yemen'de eğitimin zor şartlar altında yapıldığını söyledi.

Abbad, onlarca öğrencinin tehlikeli yapılar içinde eğitim almak zorunda kaldığını dile getirerek "Bazı durumlarda öğrencilerimiz çanta yerine plastik poşetlerle okula gelmek zorunda kalıyor. Öğretmenlerimiz de çok mağdur. Ülkemin her yerinde mülteci çadırları yayılmış durumda. Bazıları ayakkabısız gezmek zorunda. Umut besleyerek hayata tutunuyorlar." dedi.

Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq, ülkelerinde 4 milyon insanın temel ihtiyaçlara ulaşamadığını ifade ederek eğitim ve sağlık alanında sıkıntıların yaşandığını anlattı.

Turiq, savaş nedeniyle Yemen'de eğitimlerin aksadığına dikkati çekerek "Füzelerden etkilendiğinden ve bazı bölgelerdeki mayınlardan dolayı birçok eğitim kurumumuz maalesef aktif değil. 2021 yılına baktığımız zaman birçok okul kötü durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre kızların eğitim oranı yüzde 35. Genellikle kadınların sesi kısık durumda. Milyonlarca insanın hayatı tehlike altında." diye konuştu.

"ÖNCELİKLE GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç ise Yemen'e birçok kez gittiğini dile getirdi.

Yemen'de attıkları her adımda medeniyeti gördüklerini belirten Oruç, "Yemen ile birlik olursak hepimiz şuna inanıyoruz ki kısa bir sürede Yemen tekrar başarılı olabilir. Yemen, dünyanın tekrar önemli medeniyetlerinden biri olur. Öncelikle güçlü olmamız gerekiyor." dedi.

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da dünyada çifte standart, yeryüzü zenginliklerinin paylaşılmasındaki adaletsizlik ve tarihin derinliklerinden bugüne uzanan haksızlıkların yaraları daha da derinleştirdiğini kaydederek "İslam dünyası tüm bu engelleri ancak birlik ve beraberlikle aşabilir. Bu coğrafya, her anlamda birbirini daha yakından tanımak ve meselelerine kendi dinamikleriyle sahip çıkmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Konferans oturumlarla devam ediyor.

