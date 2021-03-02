'Yemeyen hasta oluyor' dediler! Kimi kebaba, kimi büryana akın etti

Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 'gel al' ve paket servis ile hizmet veren lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Yasakların kalkmasıyla vatandaşlar da kentteki ciğercilere akın etmeye başladı. Siirt'te de koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin ilk günü halk, kentin en önemli damak tatlarından olan büryan kebabını lokantada yemek için işletmelere akın etti.

Ciğerci ustası Mustafa Taşkıran, uzun zamandan sonra iş yerlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şanlıurfa’da yasakların kalkmasıyla birlikte işlerimiz de yoğun olmaya başladı. Vatandaşlarla çok sevinçli çok güzel bir ortam yakaladık bugün vatandaşlar gelip ocak başında ciğer yemeyi bayağı özlemiş. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak yüzde 50 kapasiteyle müşterilerimiz almaya başladık” dedi.

'CİĞER YEMEYEN HASTA OLUYOR'

Koronavirüs salgını nedeniyle ciğer yemeye hasret oldukların ifade eden müşterilerden Mahsum Gülhan, “Şanlıurfa’da yasaklar kalktı, ilk işimiz ciğer yemeye geldik. Zaten bu ciğeri yemeyen hasta oluyor. Bu lezzeti çok özlemiştik paket yerine masada oturup yemek ayrı bir güzeldi” dedi.