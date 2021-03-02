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'Yemeyen hasta oluyor' dediler! Kimi kebaba, kimi büryana akın etti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 02.03.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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'Yemeyen hasta oluyor' dediler! Kimi kebaba, kimi büryana akın etti

Şanlıurfalılar, bölgenin vazgeçilmez tatlarından biri olan ciğer kebabını yemek için yasakların kalkmasıyla birlikte lokantalara akın etti. Vatandaşlar, sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini ciğer kebabıyla yaptı. Siirt'te de aynı manzara büryan kebabında yaşandı. Kentin en önemli damak tatlarından büryan kebabını tüketmek için çok sayıda kişi sıraya girdi.

Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir 'gel al' ve paket servis ile hizmet veren lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Yasakların kalkmasıyla vatandaşlar da kentteki ciğercilere akın etmeye başladı. Siirt'te de koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin ilk günü halk, kentin en önemli damak tatlarından olan büryan kebabını lokantada yemek için işletmelere akın etti.

Ciğerci ustası Mustafa Taşkıran, uzun zamandan sonra iş yerlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şanlıurfa’da yasakların kalkmasıyla birlikte işlerimiz de yoğun olmaya başladı. Vatandaşlarla çok sevinçli çok güzel bir ortam yakaladık bugün vatandaşlar gelip ocak başında ciğer yemeyi bayağı özlemiş. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak yüzde 50 kapasiteyle müşterilerimiz almaya başladık” dedi.

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'CİĞER YEMEYEN HASTA OLUYOR'

Koronavirüs salgını nedeniyle ciğer yemeye hasret oldukların ifade eden müşterilerden Mahsum Gülhan, “Şanlıurfa’da yasaklar kalktı, ilk işimiz ciğer yemeye geldik. Zaten bu ciğeri yemeyen hasta oluyor. Bu lezzeti çok özlemiştik paket yerine masada oturup yemek ayrı bir güzeldi” dedi.

ADANA'DAN ŞANLIURFA'YA CİĞER YEMEYE GELDİLER

Adana’dan Şanlıurfa’ya ciğer yemeye gelen müşterilerden Serdal Güven de yasakların kalkmasından mutlu olduğunu belirterek, "Yasak haberinin kalkmasıyla birlikte yola çıkıp Şanlıurfa’ya ciğer yemeye geldik. Onca yol bu lezzet için değdi. Tabi herkes kurallara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

SİİRT'TE BÜRYAN KEBABINA AKIN!

Öte yandan Siirt'te de koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin ilk günü halk, kentin en önemli damak tatlarından olan büryan kebabını lokantada yemek için işletmelere akın etti.

Yaklaşık 4 aydır kapıları müşterilerine kapalı olan kafe, lokanta ve restoranlarda bu sabah ilk müşteriler alındı. Kentin en önemli damak tatlarından büryan kebabını tüketmek için çok sayıda kişi de lokantalara akın etti.

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Uzun zaman sonra lokantada müşteri kabul etmekten memnun olduklarını anlatan büryan ustası Murat Kayaalp, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Kayaalp, "Allah'a şükür, bugün itibarıyla iş yerimizde müşteri ağırlamaya başladık. Daha önce sadece paket servisi yapıyorduk. Bugün müşterilerimiz buraya gelerek iş yerimizde büryan yemenin keyfini yaşadılar. Temennimiz, bu salgının bir an önce bitmesi ve ülkemizin tüm kesiminin normale dönmesidir" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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