Yener İnce, sakatlıklardaki son durumu açıkladı

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcuların güncel sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

"MUHAMMED'DE KOPMA YOK"

Muhammed'in dizinde bir esneme oldu. Bağlarda kopma olmadı. Ancak bu esnemenin bazı sınırlamaları var. Bugün biraz çalıştık. İnşallah böyle giderse günbegün daha iyi olacak. Muhammed'le ilgili daha olumlu şeyler söyleyeceğiz inşallah.

"JIMMY REHABİLİTASYON SÜRECİNDE"

Jimmy'nin kalçasında ciddi problem vardı. Çok ciddi bir şeydi bu. İyi bir toparlama geçirdi. Şu anda rehabilitasyon sürecinde yurtdışında.

"MARCAO'NUN ÖZEL BİR DURUMU VARDI"

Marcao'nun özel bir durumu vardı. Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü karantina süresi doldu. Marcao'dan yararlanabileceğiz maçlarda.

"OMAR'A KARDEŞİNDEN KÖK HÜCRE NAKLİ"

Omar'ın durumu, bugüne kadar birçok seri ameliyat oldu hastanemizde. Daha sonra Amerika'da 1-2 ameliyat oldu. Şimdi son 2 aşamaya geldik. Önümüzdeki ay kız kardeşinden kök hücre nakli yapılacak gözüne. Sonrasındaki ayda bir kadavradan kök hücre eklenecek.

"OLYMPIAKOS MAÇINA GİDECEK"

Çok detaya girmek istemiyorum. Bunlar çok detaylı ameliyatlar. Bir gözü yüzde 100'e ulaştı. Dİğer gözünün de aynı seviyeye gelmesi için uğraşıyoruz. Diğer gözündeki problemi çözersek önümüzdeki aylarda kendisinden yararlanabileceğiz. Kendisini Olympiakos'a götüreceğiz. Fatih Hocamız istedi bunu. Göz cerrahileri başarılı olur, görme yetisini tamamen kazanırsa onu da yeşil sahalarda tekrar göreceğiz.

"TAYLAN'IN 10 GÜNLÜK DİNLENME SÜRESİ VAR"

Taylan kasık fıtığı ameliyatı oldu, 10 günlük bir dinlenme süresi var.

