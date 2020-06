Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu kullanıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde planlı kentleşme çalışmaları kapsamında yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında 22 kilometrelik yol hizmete açılırken çalışmalarda 1 milyon metreküp dolgu kullanıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çok geniş bir alanda yaklaşık 1 milyon metreküp dolgu kullanarak ve 22 kilometre yol açtıklarını kaydetti. Yatırımcılar için yeni çalışma alanları oluşturduklarını anlatan Başkan Fadıloğlu, planlı kentleşme çalışmaları kapsamında kentin ihtiyaçlarına göre planlama yaptıklarını ifade etti. 3 farklı koldan yol açma çalışması yaptıklarını hatırlatan Fadıloğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda gereken her türlü yatırıma artarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak daha önce söz verdiğimiz gibi yol açma çalışmalarında kırsal bölgede bulunan mahallerdeki arazi yolu açma çalışmalarımızın yanı sıra diğer taraftan yeni imar alanlarında konut ve ticaret alanları oluşturabilmek için yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehir; üreten, imal eden, ihracat yapan bir şehir. Küçük ve orta büyüklükte yatırımların yapılabileceği yeni bir bölge oluşturduk. Bu bölgenin bir ucu Çimento Fabrikası’na, bir ucu İpek Yolu’na, diğer ucu Taşlıca Mahallesi ve otoyola dayanıyor. Bu bölge, çok geniş bir bölge. Bölgede, geniş bir çalışma alanımız vardı. Geçmiş dönemde başlattığımız çalışmaların nihai noktasına geldik. Şu ana kadar yapılan dolgu, yaklaşık 1 milyon metreküpün üzerinde. Yani bu dolgu, yaklaşık 70 bin kamyon demek" dedi.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, “Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çok senkronize bir şekilde ana yollar, ara yollar demeden planlı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirdik. KÜSGET Sanayi Sitesi, Plastikçiler Sitesi, Halıcılar Sitesi’nin olmuş olduğu bölgede yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. Son yapılan Gaziantep Et Borsası ve Et Hali’nin olduğu noktada da yine altlık çalışmaları tamamlandı, şu anda Büyükşehir Belediyemiz ana yolun asfaltıyla ilgili girişimde bulundu. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gaziantep, üreten bir şehir. Üreten bir şehrin, üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz; BÜSEM dediğimiz, Nizip Yolu üzerinde bulunan sektörel faaliyetleri devam ettirirken, diğer taraftan da daha önce imarı yapılmış olan bu bölgedeki yerlere bizim ulaşımı sağlamamız gerekiyordu. Çok şükür arkadaşlarımız, bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlama noktasına getirdi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Onların çalışmalarını tamamlamasının ardından biz, bu alanların üstyapı çalışmalarını yapacağız. Ben, tüm altyapı kuruluşlarının çalışanlarına, yöneticilerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, milletimize hizmet etmek. Millete hizmet etmek yolunda hizmet veren tüm ekip arkadaşlarımı tekrar yürekten kutluyorum” diye konuştu.