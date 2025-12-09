MAGAZİN

3. kez evlenmişti! Yıldız Asyalı eşinden şiddet gördüğünü açıkladı! Yüzünün ve boynunun son halini gösterdi

Hayat Bilgisi dizisinde 'Rüya' karakterine hayat veren müzisyen ve oyuncu Yıldız Asyalı geçtiğimiz aylarda iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle nikah masasına oturmuştu. 3. kez evlenen ünlü isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Hayat Bilgisi, Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi birçok başarılı projede rol alan ancak uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yıldız Asyalı şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, Mayıs ayında üçüncü kez nikah masasına oturmuş ve iş insanı Mustafa Semih Demirci ile mutluluğa evet demişti.

Evliliğini gözlerden uzak sürdüren Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını sosyal medya hesabında "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

DESTEK YAĞDI

Yıldız Asyalı'nın yayınladığı kareler kısa sürede sosyal medya da gündem oldu. Ünlü isme; 'hemen şikayette bulun', 'çok geçmiş olsun', 'üzücü bir durum' gibi destek mesajları yağdı.

