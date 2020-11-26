Yeni başkan adayının vaadi; Neymar

Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimi için çalışmalar sürüyor. Başkan adayı Emili Rousaud, Ocak ayındaki seçimlerde kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan adayının bir numaralı hedefi ise daha önce kulübün formasını terleten Neymar oldu.

"NEYMAR GERİ GELECEK"

Rousaud, 2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Brezilyalı yıldız oyuncu için herekete geçtiklerini belirtti.

Başkan adayı açıklamasında; "İki en üst seviye oyuncuyla imzalayacağız ve bunlardan birisi Neymar olacak. Onu kulübe geri getirmek istiyoruz. Eğer kulübe açtığı davayı geri çekerse yaşananları geride bırakabiliriz." dedi.

Emili Rousaud, aynı zamanda Barcelona üyelerinin onaylaması halinde stadyumlarının adını "Camp Nou - Leo Messi" olarak değiştirebileceklerini söyledi.