Yeni başkan adayının vaadi; Neymar

Barcelona'da yapılacak başkanlık seçimi için çalışmalar sürüyor. Başkan adayı Emili Rousaud, Ocak ayındaki seçimlerde kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan adayının bir numaralı hedefi ise daha önce kulübün formasını terleten Neymar oldu.
Rousaud, 2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Brezilyalı yıldız oyuncu için herekete geçtiklerini belirtti.
Başkan adayı açıklamasında; "İki en üst seviye oyuncuyla imzalayacağız ve bunlardan birisi Neymar olacak. Onu kulübe geri getirmek istiyoruz. Eğer kulübe açtığı davayı geri çekerse yaşananları geride bırakabiliriz." dedi.
Emili Rousaud, aynı zamanda Barcelona üyelerinin onaylaması halinde stadyumlarının adını "Camp Nou - Leo Messi" olarak değiştirebileceklerini söyledi.
Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Türkiye'ye gittik, inanılmazdı
Ne çektiğimi bir Allah biliyor
Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Vedat Muriqi'den şok haber
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Van Persie'den oğluna hayat dersi
'G.Saray mali ve idari açıdan çok sıkıntılı'
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi
Maradona'nın vefatı İtalya'yı derin üzüntüye boğdu
Trabzonspor'da genel kurula koronavirüs ertelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum