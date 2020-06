Yeni bir gelişme ekseni olarak savunma sanayi konulu panel video konferans yöntemi ile yapıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ev sahipliğinde Gaziantep Sanayi Odası (GSO) işbirliğinde video konferans üzerinden TRC1 Bölgesinde Yeni Bir Gelişme Ekseni olarak Savunma Sanayi konulu panel düzenlendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Genel Sekreteri İlhami Keleş konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda bölge sanayisinin değişim ve dönüşüm süreci, Gaziantep’in savunma sanayindeki potansiyeli, beklentiler ve gelecek projeksiyonları ile Teknofest hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Panelin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Gaziantep’in sanayi ve ticaretin kalbinin attığı kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Yıllık olarak yaklaşık 190 ülkeye 7,5 milyar dolar ihracat yapmakta olan Gaziantep, 13 milyar dolarlık dış ticaret hacmine, 2 milyon nüfusa sahip dinamik bir şehirdir. İhracatta Güneydoğunun birinci, Türkiye’nin altıncı büyük kenti olup, aylık bazda zaman zaman Ostim ve Savunma Sanayi şirketlerini bünyesinde bulunduran Ankara’yı da geçerek 5. sıraya yerleşmektedir. Dünya Bankası, "Rekabetçi Şehirler Bilgi Tabanı" çalışması kapsamında Gaziantep’i dünyanın en rekabetçi 7 şehrinden birisi olarak göstermiştir. Financial Times Gazetesi’nin bir yayın kuruluşu olan FDI Intelligence‘in her yıl düzenli olarak yapmış olduğu yarışma programında İpekyolu Kalkınma Ajansı girişimiyle Gaziantep, Avrupa’da En iyi Yabancı Yatırımcı Stratejisine Sahip Büyük Şehirler kategorisinde en iyi 10 şehir arasına girerek ödüle layık görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in sanayisi; halı, tekstil, gıda, makine-metal, plastik, kimya, ayakkabı ve deri ürünleri başta olmak üzere, önemli bir sektörel çeşitliliğe sahip olduğuna da dikkat çeken Akyılmaz, “Bu çeşitlilik üretimde ve ihracatta kente esneklik ve avantaj sağlamakta, değişen koşullar karşısında kent endüstrisine dayanıklılık katmaktadır. Gaziantep sanayisi, sahip olduğu bilgi birikimi ve sektörel çeşitlilikle ülkemizin savunma sanayisine de çok önemli katkılarda bulunabilecek büyük bir potansiyele sahiptir” dedi.

“Gaziantep’te ‘üretim teknolojileri mükemmeliyet merkezi’ açılacak”

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Gaziantep’in özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Sanayideki gücünü ve kendine yeten kabiliyetini her zaman takdirle takip ediyoruz. İhracat potansiyeli, kendi kendine yetebilme ve devletten direk destek beklemeden hareket edebilme becerisi Gaziantep sanayicisine saygı duyduruyor. Savunma sanayinde Ankara ve İstanbul gibi gelişmiş şehirlerimizin daha ağırlıklı olarak üretim yapıyor olmasını değiştirmek üzere ‘Anadolu Hamlesi’ diyebileceğimiz bir çıkarma başlattık. Gaziantep, Malatya ve değişik şehirlerimize çıkarmalar yaptık. Gaziantep’in çok önemli bir potansiyeli var ve güçlü bir altyapıya ve kabiliyete sahip. Çok değerli sanayicilerimizin olduğu Gaziantep, bize ifade edildiği ve bizim de gözlemlediğimiz gibi savunma sanayinde çok büyü fark oluşturarak, var olan işin de üstüne çıkmak istiyor. Gaziantep’in bir sınır şehri olması açısından da yaşadığı tehditleri de göz önüne alarak ve bütün bu zorluklar altında ayakta durmasını da takdirle izleyerek diyoruz ki, Gaziantep için manalı bir takım yatırımlar ve girişimler yapılmalı. Hali hazırda Gaziantep’te bulunan sanayicilerimizden bizim projelerimizde yer alan firmalarımız var. Ama bizim sanayicilerimizin bir soluk alıp verir gibi proje alıp ve buradan bir rahatlık çıkarmak gibi bir gündemin dışında daha stratejik ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın da öngördüğü stratejilerle yatırımlar yapılmasını öngörüyoruz. Bunun örneklerini biz Sivas’ta gördük. Sivas’ta Aselsan’ın elektrooptik altyapı yatırımı var ve oldukça da iyi gidiyor. Kayseri’de Aspilsan var. Konya’da Aselsan Silah Sistemleri A.Ş kuruldu. Gaziantep bir tekstil şehri, bizim buradaki altyapıyı görebilmemiz gerekiyor. Bunun dışında yarı iletken gümüş hücre üretimi gibi savunma sanayi ile direkt ilgili, Ar-Ge ve teknoloji yol haritalarından çıkardığımız konular çok önem arz ediyor. Şehrin ve sanayicinin dokusuna uygun yatırımlar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin (ÜRTEMM) yüksek teknoloji üretimindeki önemine işaret eden Tüfekçi, ÜRTEMM’in merkez olarak konseptini Ankara’da büyüttüklerini ancak ilerleyen süreçte Gaziantep’te de bir şubesinin olacağını ve bunun da kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Teknofest Gaziantep için planlandığı şekilde çalışmaya devam ediyoruz”

“Gaziantep bizim için çok önemli ve biz bu sene Gaziantepliyiz” diyen Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, “Geçtiğimiz aylarda, Korona virüs salgını öncesinde Gaziantep’te Teknofest’in lansmanını yapmıştık. Tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri ile Gaziantep bir medeniyetler şehri ve Teknofest’i böyle bir şehirde düzenleyecek olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Gaziantep’in sanayisinin dinamizmi, ihracattaki başarısı ile yeni yetişen genç neslin de milli teknoloji hamlesine katkısıyla ihracata daha da büyük bir çarpan olarak dönmesini temenni ediyorum. Teknofest, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali oldu. Biz 15 sene önce atılmış adımın sonuçlarını gençlerimizle buluşturuyoruz ve geleceğe yönelik hayal kurmalarını sağlıyoruz. Gaziantep’te düzenlenecek olan Teknofest’e 20 bin tane proje takımı başvurdu. Yani hemen hemen 100 bin tane öğrenci salgın döneminde bile evinde proje yapmak suretiyle Gaziantep’te Eylül ayında düzenlenecek olan Teknofest için hazırlık halinde. Bu inanılmaz bir potansiyel ve motivasyon. Bu sene Teknofest’in Gaziantep’te olması dolayısı ile inşallah Sanayi Odamızın, Belediyelerimizin ve paydaş kurumlarımızın katkısı ile 3 tane bilim merkezi, 5 tane Deneyap Teknoloji Atölyeleri açılıyor. Burada açılan Deneyap atölyelerinde 3 yıl boyunca geleceğin teknolojilerine yönelik yılda bin öğrenci özel eğitim alacak. Bilim merkezlerinde yüz binlerce öğrenci teknoloji atölyelerine katılacak. Buradan yetişen öğrenciler Sanayi Odamızın katkısı ile staj yapma ve fikirlerini hayata geçirme imkanı bulacaklar. Teknofest Gaziantep’e ülkemizin 81 ilinden ve yurtdışından katılım olacak. Teknofest’in ertelenmesi ile ilgili bir karar söz konusu değil. Biz olacakmış gibi planlandığı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje takımları çalışmalarına devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep savunma sanayine entegre olursa Türkiye kazanır”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in sanayi altyapısı, savunma sanayine yönelik potansiyel gücü, sanayide dönüşüm ve entegrasyon sürecinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gaziantep’in üretim, işgücü, ihracattaki başarısıyla savunma sanayinde önemli bir merkez olmaya hazır olduğunu dile getiren Ünverdi, ”Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’ne sahip kentimizde, makine-metal, gıda, tekstil, kimya- plastik sektörleri başta olmak üzere 155 alanda üretim yapıyoruz. Üretimlerimize Ar-Ge ve Ür-Ge’yi katarak, mühendislik bilgisiyle yoğrulmuş, içinde Endüstri 4.0’ı barındıran, katma değerli, yüksek teknolojili ürünler geliştirmek hedefiyle ‘Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü’ projesini başlattık. Sanayinin teknolojik dönüşümü kapsamında Odamız bünyesinde yeni bir birim olan ‘KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Dairesi’ kurduk. Mevcut üretimlerimizi savunma sanayisine ve medikal sektörüne entegre ederek savunma ve medikal sanayi sektöründe firmalarımızın daha etkin olmaları için çalışıyoruz. Firmalarımızın savunma sanayine üretim yapması, tedarikçi olabilmesi, alt sistem ve sistemler yapılabilmesi adına kurum ve kuruluşlarımızla çeşitli faaliyetler yürütüyor, işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilk kez İstanbul dışında, Gazi şehrimizde düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık organizasyonu Teknofest’in de savunma sanayindeki hedeflerimize önemli katkıları olacak. Teknofest şehrimizde kalıcı izler ve eserler bırakarak, gençlerimizin kendisini geliştirmesine, savunma sanayine yatkınlarının artmasına ve bu kültürün oluşmasına zemin hazırlayacak. İnşallah siz değerli isimlerle ve kuruluşlarımızla istişare sürecini geliştirmek, vakıf şirketleri ile işbirliği yapmak suretiyle firmalarımızın savunma sanayine entegrasyonunu da yakın zamanda sağlayacağız. Gaziantep’i bu sürece entegre edersek sadece Gaziantep değil Türkiye kazanır. Değerli katılımlarınızdan ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, şahsım ve Gaziantep Sanayi Odası adına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Gaziantep için biz hazırız”

“STM ThinkTech”in, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi olduğunu belirten STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan ise, “Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygulanabilir, düşünsel ve pratik katkılar sunan STM ThinkTech, savunma-güvenlik ve mühendislik, teknoloji alanlarında bölgesel ve küresel stratejiler, teknolojik öngörüler ve karar destek sistemleri geliştirmektedir. STM ThinkTech karmaşık problemlerin çözümüne yönelik sahip olduğu bilgi birikimi ile önemli projelere imza atmıştır. Bu kapsamda ekonomik karmaşıklık (economic complexity), sistem dinamikleri, yapay zeka, ömür devri yönetimi ve saha çalışması gibi yöntemler kullanılarak Konya Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde konuşlu av tüfeği üreticilerinin verimliliğinin artırılması ve savunma sanayine entegrasyonu hedeflerine yönelik olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile iki fazlı danışmanlık projesini başarıyla tamamlamıştır. Bu projelerde üretim ekosisteminin tanımlanması, bu ekosisteme ilişkin karar destek sistemi geliştirilmesi ve yetenek temelli analizlerin yapılarak ekosistemin katma değerinin arttırılmasına yönelik alternatif ürün ve teknoloji kataloglarının oluşturulması sağlanmıştır. STM ThinkTech ulusal ve uluslararası seviyede kazanmış olduğu tecrübeler ile Türkiye’nin 6.büyük ekonomisine sahip olan Gaziantep sanayisinin savunma sanayine entegrasyonunda, rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesinde ve “orta-yüksek” seviyeli teknoloji üreten ve satan bir ekosisteme evrilmesinde aktif olarak rol almaya hazırdır. Bu kapsamda; il ve/veya sektörel bazda üretim ekosisteminin anlaşılması, ekosistem imkan ve kabiliyetleri (yetenekleri) ile uyumlu potansiyel alanların belirlenmesi, potansiyel alanlara ilişkin üretim ekosisteminin oluşturulmasına yönelik rehber niteliğinde bir yol haritasının geliştirilmesi ve strateji belgesi hazırlanması çalışmaları yapılabilecektir” sözcüklerini kullandı.

“Gaziantep sanayi firmaları saha İstanbul’a entegre olacak”

Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Genel Sekreteri İlhami Keleş ise, Saha İstanbul’un başlangıçta bölgesel uçak üretimi için İstanbul Ticaret Odası’nın sanayi ihtisas komisyonunda oluşturulan bir yapı olduğunu kaydederek, “Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir hocam bu bölgenin potansiyelini yakından bildiği için bu bölgenin potansiyelinin savunma sanayiye kazandırılması konusunda bizi yönlendirdi ve bu şekliyle Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi olarak faaliyete başladık. İlk etapta bu bölgedeki sanayicilerinin mevcut yeteneklerini savunma sanayine evrilmesi konusunda bir aksiyon alarak başlamıştık. Fakat ilerleyen aşamada çok hızlı bir şekilde büyüdük. Şu anda 22 ayrı şehirden 494 firmayla 28 ayrı sektörde faaliyet gösterir hale geldik. Bu yönüyle savunma sanayi başkanlığımızın savunma sanayi stratejisinde geliştirmeye çalıştığı alt sistem ve sistem geliştirici firmalar ve üretim grupları geliştirmeyi misyon edinerek yolumuza devam ediyoruz. Burada bizim temel firma profilimiz, tamamen yerli ve milli üretici firmalar ve firmaların üretici olma koşulu var. Yerli ve milli üreticilerimizle savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda üretim yeteneği gerçekleştirmek adına sanayiyi organize diyoruz. Bu kapsamda Gaziantep’le birtakım ön çalışmalarımız oldu. Gaziantep Sanayi Odası başkanımızla Gaziantep’teki sanayi firmalarının savunma sanayiye kazandırılması adına Saha İstanbul’la bir entegrasyon sağlanması konusunu görüştük. Korona virüs sürecinden dolayı imza süreci aksadıysa da fiilen bu alt yapı oluşmuş oldu. Şimdi bizim gerek Gaziantep’te bulunan teknoparktaki firmalar gerekse fiilen üretim yapan firmaların yeteneklerinin savunma sanayinde değerlendirilmesi adına Gaziantep Sanayi Odası bir çalışma yaptı. Hatta Saha Expo’ya katılma gayretleri de bu çalışmanın bir neticesi olarak ortaya çıkmış gibi. Saha Expo malum pandemi süreciyle 4-7 Kasım tarihine ertelenmiş oldu. Pandemi nedeniyle birtakım ilave tedbirlerimiz olacak. Süreci teknolojik olarak destekleyecek çalışmalar da yürütüyoruz. Sürecin daha sonra elektronik ortamda devam edeceği yapılar geliştiriyoruz ve bu yönüyle de hem yurt içerisinde hem de yurtdışında onu sağlıyor olacağız” diye konuştu.