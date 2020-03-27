Yeni bir ölümcül virüsün ortaya çıkması korkusuna rağmen vahşi hayvan pazarları satışlara devam ediyor!

Çin sınırlarını aşıp tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını, şimdiye kadar resmi rakamlara göre yarım milyondan fazla insana bulaşmış durumda. 27 Mart tarihinin rakamlarına göre 24.520 kişinin hayatına mal olan bu tehlikeli virüsün kaynağı olarak bilim insanları Çin’deki vahşi hayvan pazarlarını işaret ediyor.

Koronavirüs salgınına rağmen devam eden vahşi hayvan pazarı satışlarının yeni ölümcül hastalıklar doğuracağına dair korkular var. Çağ dışı koşullarda satışa çıkan onlarca egzotik hayvan, insanlar tarafından canlı canlı yeniliyor ya da yenilmek üzere kesilip satılıyor. Uzmanlar ise vahşi hayvan pazarlarındaki pis koşulların, yeni ölümcül salgın hastalıklar için bir “saatli bomba” olduğunu söylüyor.

Çin’in Wuhan şehrindeki bir hayvan pazarından tüm dünyaya sıçradığı düşünülen koronavirüsün kaynağının, yarasalar tarafından enfeksiyon kapan bir pangolin olduğu düşünülüyor.

SARS ve kuş gribi gibi öldürücü virüslerin de Çin’deki vahşi hayvan pazarlarından çıktığı düşünülüyor. Çin Lideri Xi Jinping bu ölümcül salgınların önüne geçmek ve “Halk Sağlığını ve Ekolojik Güvenliği Korumak” amacıyla vahşi hayvan pazarlarını yasaklandı. Yine de ölümcül virüslerin kaynağı olarak görülen ve onlarca egzotik hayvanın vahşice alınıp-satıldığı pazarların kurulmasının önüne geçemedi.