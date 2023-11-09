YENİ DİZİ BİR DERDİM VAR nerede çekiliyor? BİR DERDİM VAR çekim yeri neresi, hangi il ve ilçede çekiliyor?

Farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla büyük bir heyecanla beklenen Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Burak Müjdeci'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosu Yekta Torun imzası taşıyor. Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan Bir Derdim Var ilk bölümüyle nefes kesecek gibi. Peki, Yeni dizi Bir Derdim Var nerede çekiliyor?

YENİ DİZİ BİR DERDİM VAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Derdim Var dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin çekimlerinin İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde yapıldığı görülüyor.

BİR DERDİM VAR KONUSU NE?

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin sorunlarını farklı bir dille hikayesine taşıyan, şimdiden tanıtımlarıyla dikkatleri üstüne çeken ‘Bir Derdim Var’ın yayınlanan yeni tanıtımda Doktor Nilüfer’i (Birce Akalay) “Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamı sonlandırmak değildir.” diyerek bir gence yardım eli uzatırken görüyoruz.

Savcı Ömer’le (Mert Fırat) Doktor Nilüfer’in şiddetli tartışmasına tanık olduğumuz tanıtımda doktor “Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum” diyerek sonuna kadar o gençlerin yanında duracağını herkese gösteriyor. Tanıtımda ayrıca dizide gençlerin yaralarını kendi inandığı yollarla sarmaya çalışan Doktor Nilüfer’in en büyük çatışmaları Savcı Ömer’le yaşayacağının ilk sinyalleri veriliyor.

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor.

BİR DERDİM VAR OYUNCULARI KİMLER?

İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Akalay ve Fırat’la beraber Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar yer alırken onlara genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.







