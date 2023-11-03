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Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti

03.11.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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Denizli’de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesini 8 kurşunla öldürdüğü için hakkında ağırlaştırılmış müebbetle istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasında katil koca Ferhat Evren, karısının ölümünde kayınvalidesini suçlamaya devam etti.

Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta 7 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Ferhat Evren (27), 1 aylık bebeğinin annesi olan 18 yaşındaki İrem Evren’i 8 el ateş ederek öldürdü. Ekim 2022 ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi. Olay sonrası kaçıp kayıplara karışan koca, 40 gün sonra jandarma tarafından ikna edilerek teslim oldu. İfadesi sonrası komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri merak uyandırmıştı.

TANIKLARIN DİNLENMESİ İÇİN İLK DURUŞMA ERTELENMİŞTİ

Olayın ardından savcının hazırladığı iddianame tamamlandı. Otopsi raporuna göre vücutta 8 el kurşunun olduğu iddianamede yer alırken, tutuklu sanık Ferhat Evren hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbetle dava açıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına avukatlar, sanık Ferhat Evren, aile yakınları ve 15’e yakın tanık katıldı. Ferhat Evren, kaynanasının kendisini tahrik edip kızının nasıl aldattığını söylediğini ve ilk önce karısının kendisine silah doğrulttuğunu, gerisini hatırlamadığını iddia etti.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada katil koca, kayınvalidesinin kızı ve kocasından intikam almak için olayı planladığını iddia etti. Olay günü karısının kendisine silah doğrulttuğunu, kayınvalidesinin kızının kendisini aldattığını söylemesi üzerine böyle bir olayın gerçekleştiğini savundu. Ayrıca sanık avukatı ise cinayette kullanılan silahın maktulün dayısına ait olduğunu, silahın bulunamadığını, dayısının da bulunduğu cezaevinden ’silahıma sahip çıkın’ diye mektup yazdığını ifade ederken, Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İrem Evren’in aile avukatı da sanığın genç kadına sürekli şiddet uyguladığını, indirim almak için aldatma suçlamasını iftira attığını ve herhangi bir aldatma yönelik bir bulguya rastlanmadığını savundu. Öte yandan sanığın telefonundaki ’Çok canlar yanacak’ şeklindeki bulguların bulunduğuna da dikkat çekildi.

Mahkeme heyeti dosyaya eklenen belgelerin incelenmesi için duruşmayı 24 Kasım’a erteledi.

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