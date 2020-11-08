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Yeni doğum yapan Sinem Kobal fit görüntüsüyle beğeni topladı

08.11.2020 10:51 | Son Güncelleme:
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Yeni doğum yapan Sinem Kobal fit görüntüsüyle beğeni topladı

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal geçtiğimiz haftalarda doğum yapmış ve kızı Lalin'i kucağına almıştı. Yeni doğum yapan Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncunu fit görüntüsüyle beğeni topladı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Çiftin kızları Lalin geçtiğimiz haftalarda dünyaya geldi.

Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
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Kobal, doğum sonrası fit görüntüsüyle dikkat çekti. Sinem Kobal'in takipçileri Kobal'a "Hiç doğum yapmamış gibisiniz" yorumları yağdırdı.

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Sinem Kobal köpeğiyle yaptığı paylaşıma "Lalin uyurken" notunu düştü.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Burçin Terzioğlu, Asuman Dabak gibi ünlü isimler de Kobal'a maşallah yorumunda bulundu.


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