Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve öğrenciler, uzaktan eğitimle ders başı yaptı.

- Muş

Muş'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Merkez Yavuz Selim İlkokulu'nda program düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, programda yaptığı konuşmada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına buruk başladıklarını söyledi.

Uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldıklarını belirten Kıvanç, "Umarım bugünleri en kısa zamanda geride bırakır, bu bahçelerde çocuklarımızla birlikte derslerimize yüz yüze devam ederiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu getirmektedir. Herkese hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıvanç, ilk ders zilini çaldı.

Bulanık ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Gazi Ortaokulunda program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, yeni eğitim sezonun hayırlı olmasını diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ilk ders zilinin çalmasıyla öğretmenler ders başı yaptı.

