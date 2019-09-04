Yeni iPhone'un performans testi sızdı

50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.

YENİ İPHONE'UN KAMERASI BÖYLE GÖZÜKECEK

Sabırsızlıkla beklenen telefon hakkında her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde kamera çıkıntısı içermeyen iPhone 11'in görüntüsü yayınlandı.

Akıllı telefonlar için yaptığı tasarımlarla ünlü Jonas Daehnert'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü birçok kullanıcıyı arada bıraktı. Kamera çıkıntısına sahip olmayan iPhone 11, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından da pek beğenilmedi.

Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone'da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.

