Yeni iPhone'un performans testi sızdı

Apple'ın 10 Eylül'de görücüye çıkaracağı yeni iPhone modelinin performans testi sızdı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın önünüzdeki hafta görücüye çıkaracağı iPhone 11 performans testinde boy gösterdi.
Buna göre, yeni modelde 4 GB RAM bulunacak. Apple bir önceki modelde (iPhone XR) 3 GB RAM'e yer vermişti.
YENİ İPHONE'LARIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI SIZDI
ABD merkezli teknoloji devi yeni iPhone modelleri için geri sayıma geçti. Söz konusu modellerin özellikleri ve fiyatları da sızdı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, lansmanda iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max isimli üç model tanıtılacak.
Üç modelde de A13 çipi yer alacak. Modellerin fiyatları sırası ile 749, 999, 1099 dolar olacak.
6.1 inçlik iPhone 11 LCD ekrana ev sahipliği yaparken 5.8 inçlik iPhone 11 Pro ve 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max OLED ekrana ev sahipliği yapacak.
İŞTE 286 BİN TL'LİK İPHONE 11
ABD merkezli teknoloji devi Apple Eylül ayında iPhone 11 adını alması beklenen yeni iPhone modelini tanıtacak. Ancak Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 11 modelleri için ön sipariş almaya şimdiden başladı.
50 bin 670 dolar yani 286 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 11 Universe Diamond'ı bu kadar pahalı yapan ise gerçek göktaşı ve ay parçalarının yanı sıra bazı değerli taşları bünyesinde barındırması.
YENİ İPHONE'UN KAMERASI BÖYLE GÖZÜKECEK
Sabırsızlıkla beklenen telefon hakkında her geçen gün yeni bir detay gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde kamera çıkıntısı içermeyen iPhone 11'in görüntüsü yayınlandı.
Akıllı telefonlar için yaptığı tasarımlarla ünlü Jonas Daehnert'in resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntü birçok kullanıcıyı arada bıraktı. Kamera çıkıntısına sahip olmayan iPhone 11, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından da pek beğenilmedi.
Gelişen teknoloji ile beraber telefon üreticileri, arka kamera için daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. Bununla beraber kameralar, çıkıntılı bir tasarıma sahip oluyor. Bu sebeple kamera çıkıntısı içermeyen bir telefon en azından günümüzde pek mümkün gözükmese de 2020 yılında tanıtılacak iPhone'da bu tasarıma sahip bir modelle karşılaşabiliriz.
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